



7 марта в Волгограде и области отменена беспилотная опасность. Соответствующую рассылку начало МЧС России с помощью смс-сообщений и ведомственного приложения.

- Внимание! Отбой беспилотной опасности с 05:43 07.03.2026. Тел.: 112, — говорится в оповещениях.

Теперь жители и гости региона могут безопасно находиться на открытых участках улиц и подходить к окнам.

Отметим, режим опасности по БПЛА был введён в Волгоградской области 6 марта в 21:57 и без малого продержался восемь часов. Кроме того, в 23:15 Росавиация ввела ограничения на использование воздушного пространства региона гражданскими судами. Аэропорту Волгограда было предписано остановить приём и отправление самолётов.

Фото из архива ИА «Высота 102»