



7 марта в Волгоградской области повторно объявлена беспилотная опасность. В 21:33 МЧС России начало рассылку соответствующих уведомлений через смс и ведомственное приложение. Специалисты рекомендуют жителям и гостям региона сохранять спокойствие, избегать открытых участков улиц и не подходить к окнам.

Отметим, одновременно аналогичный режим был введён в Ростовской и в Воронежской областях, а мониторинговые Telegram-каналы сообщили о фиксации отдельных беспилотников на севере волгоградского региона.

Фото из архива ИА «Высота 102»