Сегодня, 6 марта, Росводресурсы из-за ожидаемого притока воды в марте скорректировали режим работы водохранилищ Волжско-Камского каскада, в число которых входит Волгоградское водохранилище. Однако режим работы Волгоградского гидроузла фактически не изменился. Волжская ГЭС с 11 марта до 10 апреля продолжит работу в режиме поддержания уровней воды в верхнем бьефе в пределах отметок 14,5 – 15,0 м без учета сгонно-нагонных ветровых явлений.

Кроме того, согласно решению межведомственной рабочей группы, при работе ГЭС в режиме суточного регулирования допускаются кратковременные повышения уровней воды у плотины гидроузла на 0,1-0,2 м над нормальным подпорным уровнем.

Однако по некоторым ГЭС, входящим в каскад, сделаны корректировки для минимизации возможных рисков из-за притока воды.

- Основная задача – обеспечить необходимый запас емкости водохранилищ перед прохождением весеннего половодья, одновременно гарантируя надежное водоснабжение населенных пунктов, стабильную работу гидроэнергетики и других водопользователей. Такой подход позволит минимизировать возможные риски, связанные с повышенными притоками, и поддерживать устойчивое функционирование всего Волжско-Камского каскада, – пояснил решение межведомственной рабочей группы замруководителя Росводресурсов Вадим Никаноров.

Так, по данным Росгидромета, в марте суммарный приток в водохранилища на Волге и Каме ожидается в пределах 9,4-13,4 куб.км – это 121% нормы. Наибольший приток прогнозируется в Нижнекамское, Куйбышевское, Чебоксарское водохранилища – 144%, 132% и 124% нормы соответственно.

Прогноз на 1 квартал 2026 года сохраняется в пределах 28-35 куб.км - 134% нормы. Приток существенно выше нормы ожидается в Нижнекамское – 166%, Куйбышевское – 165%, Шекснинское водохранилище – 146%.

С учетом складывающихся гидрологических условий и водохозяйственной обстановки, а также прогнозов Росгидромета на предстоящее половодье режимы могут быть дополнительно скорректированы.

