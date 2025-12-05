Расследования

Сноса не будет! Прокуратура Волгоградской области обещает после суда не выселять дачников

05.12.2025
05.12.2025


В прокуратуре Волгоградской области прокомментировали события, связанные с иском надзорного органа к дачникам, которые приобрели земельные участки и построили дома в Среднеахтубинском районе, а год назад узнали, что, оказывается, земля была выделена незаконно. Согласно разъяснениям, направленным надзорным органов в редакцию ИА «Высота 102», сносить дома волгоградцев никто не будет – ни сейчас, ни когда-либо в будущем. 

Напомним, прокуратура требует признать незаконным решение совета народных депутатов и администрации Куйбышевского сельского поселения от 2011 года, которым земли сельхозугодий были переведены в статус земель, предназначенных для дачного строительства. В итоге более десятка человек, купивших участки и оформившие собственность, опасаются, что в случае удовлетворения иска прокуратуры их могут лишить земли, а дома, в которые они вложили немалые средства, в том числе кредиты и ипотеку, могут быть снесены.  

Далее цитата из разъяснений, направленных прокуратурой ИА «Высота 102»:  

Прокуратурой Среднеахтубинского района Волгоградской области проведена проверка соблюдения требований земельного и природоохранного законодательства, в ходе которой выявлены нарушения в части незаконного изменения вида разрешенного использования земельного участка, находящегося в границах природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» площадью 22,2 га. Как следует из материалов надзорной проверки, администрацией Куйбышевского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района в нарушение требований законодательства изменен вид целевого назначения указанного земельного участка с «для сельскохозяйственного производства» на «для садоводства, огородничества, дачного хозяйствования и дачного строительства». Изменение вида целевого назначения земельного участка позволяет возводить капитальные строения, что на землях природного парка запрещено и влечет негативные последствия для экологии, - говорится в комментарии надзорного органа.

В прокуратуре напомнили, что решением Среднеахтубинского районного суда Волгоградской области от 16 апреля 2025 года отказано в удовлетворении иска прокурора Среднеахтубинского района о признании незаконными актов администрации Куйбышевского сельского поселения об изменении вида разрешенного использования земельных участков, изменении в ЕГРН записи о виде разрешенного использования земельных участков. В настоящее время данное решение находится на стадии апелляционного рассмотрения по инициативе прокуратуры.

При этом прокуратурой исковых требований о сносе возведенных капитальных строений не заявлялось. Требования направлены исключительно на сохранение особо охраняемой природной территории регионального значения в целях недопущения ее дальнейшей незаконной застройки, нецелевого использования земельных участков. Проверка в отношении иных объектов, расположенных в границах природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» на земельных участках с измененным видом разрешенного использования, продолжается, - цитата из сообщения прокуратуры Волгоградской области.

На уточняющий вопрос редакции «Высоты 102» о том, не последуют ли новые исковые требования о сносе домов в случае удовлетворения иска прокуратуры о признании решения органа местной власти недействительным, в надзорном органе заверили: никаких новых исков не будет. Здесь также уточнили, что возведенные волгоградцами дома зарегистрированы в соответствии с законом, не являются самовольными, и никто на них не имеет каких-либо дальнейших планов. 

Иск, который на текущий момент рассматривается в Волгоградском областном суде, уточнили в устной форме в прокуратуре, преследует цель по недопущению дальнейшей незаконной застройки в Волго-Ахтубинской пойме. 

Напомним, информагентство подробно рассказывало о ситуации, в которой оказались добросовестные приобретали участков в Среднеахтубинском районе, в публикациях «Все предрешено? В процессе по отъему домов и земли у волгоградских дачников нашли замену мертвому ответчику» и «Опасный прецедент или ловкая схема? В Волгограде призвали умерших, чтобы живые остались без законных домов».

