В Волгоградской области медицинские учреждения с сегодняшнего дня, 6 марта, перешли на особый режим работы, который продлится до 10 марта.

Так, 9 марта, которое будет нерабочим днем, поликлиники в Волгограде и Волжском будут работать с 8:00 до 17:00 мск, а в районах области — с 8:00 до 15:00 мск. Кабинеты неотложной помощи, а также отделения для приема больных с инфекционными заболеваниями, в указанные часы будут открыты. Детские поликлиники с 6 по 10 марта будут работать по графику, который опубликован на сайте этих учреждений.

Центр медицины катастроф, травмпункты и станции скорой помощи региона продолжат работу в круглосуточном режиме. В облздраве отметили, что во всех стационарах Волгоградской области создан необходимый запас лекарственных средств.





