Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Путин поручил ограничить движение самокатчиков по тротуарам
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос ограничения движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам в российских регионах. Это один из пунктов списка, опубликованного Кремлем 5 марта. Согласно поручению...
Федеральные новости
 Ростовчанам выплатят по 1 млн рублей за «убитые» дронами ВСУ машины
Власти города Ростов-на-Дону утвердили компенсации жителям города за повреждение личного транспорта при атаках дронами ВСУ. Регламент, сообщает Привет-Ростов, уже опубликован на сайте местной администрации. – Размер компенсации напрямую...
Волгоградские медучреждения до 10 марта перешли на особый режим работы

Общество 06.03.2026 19:52
0
06.03.2026 19:52


В Волгоградской области медицинские учреждения с сегодняшнего дня, 6 марта, перешли на особый режим работы, который продлится до 10 марта. 

Так, 9 марта, которое будет нерабочим днем, поликлиники в Волгограде и Волжском будут работать с 8:00 до 17:00 мск, а в районах области — с 8:00 до 15:00 мск. Кабинеты неотложной помощи, а также отделения для приема больных с инфекционными заболеваниями, в указанные часы будут открыты. Детские поликлиники с 6 по 10 марта будут работать по графику, который опубликован на сайте этих учреждений. 

Центр медицины катастроф, травмпункты и станции скорой помощи региона продолжат работу в круглосуточном режиме. В облздраве отметили, что во всех стационарах Волгоградской области создан необходимый запас лекарственных средств. 


