Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

Волгоградцы могут остаться без сладкого перца из-за атак на Иран

Экономика 06.03.2026 21:24
06.03.2026 21:24


Дефицит болгарского перца, который в основном поступает из Ирана, может возникнуть на российском рынке. Как сообщает «Парламентская газета», такую возможность допускают эксперты, знакомые с ситуацией.

- В отношении приостановления поставок наибольшие опасения вызывает ситуация на рынке свежего перца. Иран в зимний и весенний периоды во многом формирует российский рынок данного овоща. Последние данные недоступны, но по сведениям иранской статистики в ретроспективе, Тегеран в последние годы отгружал в РФ от 49 до 114 тысяч тонн свежего перца, — рассказал изданию гендиректор Экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов.

По его словам, военные события на поставки этого овоща могут сильно повлиять. Это может привести к дефициту сладкого перца, и, как следствие, цены на него могут вырасти.

Способность других стран оперативно заместить такие объемы перца у экспертов вызывают сомнения.

Иран также поставляют в Россию много баклажанов и кабачков. Однако, как считает Плугов, ситуация с этими овощами также может отразиться на российском рынке, хоть и не так ощутимо, как по перцу.

Фото из архива V102.RU

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru

