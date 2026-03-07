



В Волгоградской области скорректируют закон о жилищных гарантиях для детей-сирот. В региональный парламент внесён проект, расширяющий перечень оснований, дающих право на получение жилья в приоритетном порядке, вне основной очереди.

Такая возможность появится у сирот и лиц, оставшихся без родителей, которые участвовали в боевых действиях по обороне приграничья, прилегающего к территориям проведения специальной военной операции по защите Донбасса.

Отметим, в случае принятия поправок они вступают в силу со дня их официального опубликования и распространят свое действие на правоотношения, возникшие с 15 декабря 2025 года.

