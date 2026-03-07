



Власти Волгограда обновят ещё одну зону отдыха на территории Ворошиловского района. В порядок должен быть приведён сквер на ул. Профсоюзной и ул. Социалистической. Преображение объекта разбито на два этапа: первый охватит пространство в границах ул. Рабоче-Крестьянской и ул. Симбирской, а второй — в границах ул. Социалистической и ул. Академической.

Подрядчика отберут по итогу открытого конкурса. Организации предстоит удалить больные деревья, демонтировать тротуар и асфальт, бордюрные камни. Вымостить новой плиткой пешеходные зоны площадью порядка 2,5 тыс. кв. метров, а также ещё 380 кв. метров заасфальтировать.

В рамках озеленения будет заменён плодородный слой на территории площадью 900 кв. метров. Здесь впоследствии высадят 50 лип и черёмух, порядка 350 саженцев барбариса и можжевельника. По периметру сквера появится живая изгородь из кустарников. Здесь же должны разбить цветники, высадив 1,3 тыс. многолетних растений: седум, цимицифуга, кровохлебка. Кроме того, предусмотрена укладка газона.

Для полива будет обустроен водопровод протяжённостью 1,7 тыс. метров. Запланировано и обустройство современного паркового освещения и системы видеонаблюдения. Для этого здесь будут смонтированы 50 светодиодных светильников и 28 уличных камер.

Для посетителей на всём протяжении благоустраиваемой территории установят скамейки и урны.

Отметим, в общей сложности на обновление сквера из бюджета выделено 100,7 млн рублей. Подрядчик будет определён по итогу конкурса на следующей неделе. Завершить благоустройство специалистам предстоит в течение двух месяцев с момента подписания контракта.

Фото: панорама сервиса "Яндекс Карты"