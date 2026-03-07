В Волгограде коммунальщики передают опыт подрастающему поколению





В Волгограде «Концессии водоснабжения» продолжают передавать опыт работы в коммунальной сфере подрастающему поколению. На этот раз практику в одной из крупнейших в Волгоградской области коммунальных организаций проходят студенты Волгоградского строительного техникума. Молодым специалистам доверили работу на очистных сооружениях в Краснооктябрьском районе.

- Наставляет и помогает будущим специалистам слесарь-ремонтник по запорной арматуре и насосному оборудованию Иван Викторович Ильин. За плечами у него огромный опыт в 20 лет и шестой разряд, но энергии – не меньше, чем у молодых, - подчеркнули в пресс-службе компании.

По информации куратора, сейчас у практикантов лишь 2-й разряд, поэтому до действительно опасных работ они не допускаются. После завершения практики студенты смогут повысить разряд до 3-го.

Отметим, помимо опыта ребята могут рассчитывать и на финансовый бонус. В компании пообещали практикантам, работающим на общих основаниях, выплатить зарплату.

Фото: «Концессии»