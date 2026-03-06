Главное

Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Путин поручил ограничить движение самокатчиков по тротуарам
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос ограничения движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам в российских регионах. Это один из пунктов списка, опубликованного Кремлем 5 марта. Согласно поручению...
 Ростовчанам выплатят по 1 млн рублей за «убитые» дронами ВСУ машины
Власти города Ростов-на-Дону утвердили компенсации жителям города за повреждение личного транспорта при атаках дронами ВСУ. Регламент, сообщает Привет-Ростов, уже опубликован на сайте местной администрации. – Размер компенсации напрямую...
«Признал вину и активно помогает следствию»: защита убийцы судьи Кибальникова рассчитывает на смягчение приговора

Адвокат Сергея Кибальникова, обвиняемого в убийстве федерального судьи Василия Ветлугина в Камышине, рассказал о ходе судебного процесса, очередное заседание которого прошло накануне в закрытом формате в Волгоградском областном суде. Артем Хачатурян, представляющий интересы подсудимого, заявил, что и он сам, и его доверитель ожидают строгого, но не самого сурового приговора. 

Напомним, жестокое убийство Василия Ветлугина произошло 14 августа прошлого года вблизи Камышинского городского суда. Около 17-00 ч. в тот день Сергей Кибальников подкараулил федерального судью на парковке у здания №33 по ул. Советской  и произвел несколько выстрелов из карабина «Сайга» в свою жертву. После этого обвиняемый в убийстве достал нож, которым оскопил мужчину. Убийство было совершено на глазах у прохожих. 

Помимо убийства с особой жестокостью (ч. 2 ст.105), Кибальников обвиняется еще по трем статьям УК РФ: повреждении имущества (ч. 2 ст. 167), незаконном хранении огнестрельного оружия, а также его переделке и хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ , ч. 1 ст. 223 УК РФ). Судебный процесс по громкому уголовному делу проходит в закрытом режиме. Такое решение принял облсуд с учетом обстоятельств совершенного преступления и статуса жертвы. 

Адвокат Кибальникова Артем Хачатурян считает, что максимальное наказание (20 лет) его подзащитному облсуд вряд ли назначит. 

– Конечно, минималкой он не отделается, поскольку в деле присутствуют отягчающие обстоятельства. Но точно могу сказать, что мы не рассчитываем на самый суровый приговор, поскольку мой клиент полностью признал вину и активно помогает следствию. Заранее предугадать итог процесса я, конечно, не могу. Посмотрим, как будет дело развиваться дальше, – поделился Хачатурян. 

По словам Хачатуряна, этот уголовный процесс затягиваться не будет – уже в ближайшее время ожидаются прения сторон.  

– Все идет четко по плану. На прошлом заседании сторона обвинения представила суду свою доказательную базу. Разглашать подробности я не могу, поскольку заседание проводится в закрытом формате. Думаю, что потребуется еще 3-4 заседания – и суд примет решение. Но в то же время, дело нестандартное, поэтому пока нет четкого понимания по срокам, – сообщил юрист. 

Следующее судебное заседание пройдет за закрытыми дверями в Волгоградском областному суде 12 марта. На нем планируется выступление защиты Кибальникова. 

06.03.2026 11:45
13:05
В Волгограде отметят 100-летие композитора Александра Зацепина
12:50
Волгоградские реставраторы восстановили собрание поучений 1779 года
12:31
Налоговая напомнила волгоградцам о сроках сдачи годовой отчетности
12:16
Андрей Бочаров поздравил участниц СВО с 8 марта
11:45
«Признал вину и активно помогает следствию»: защита убийцы судьи Кибальникова рассчитывает на смягчение приговора
11:21
4,5% волгоградок командуют на работе
11:17
«Спасибо интернету»: «Ростелеком» отметил самую пожилую участницу конкурса на Юге
10:55
Волгоградцы с 1 апреля смогут самолетом добраться до Калининграда
10:51
Житель села под Волгоградом забил до смерти жену
10:42
Под Волгоградом спасатели пятые сутки ищут утонувшего волжанина
10:12
Пасмурная и ветреная погода ждет волгоградцев 8 марта
10:01
В Волгограде УФСБ разоблачило «обнальщика» с 20-миллионым оборотом
09:44
Благоустройство проспекта Металлургов в Волгограде завершат за 118 млн рублей
09:23
Женщина в мире мужских профессий: Анастасия Пивцайкина – мама троих детей и сотрудница ЕвроХим-ВолгаКалия
08:55
СИЗО в центре Волгограда возьмут под охрану
08:41
В Волгограде из-за ДТП изменились маршруты трех трамваев
08:07
Канализацию в Даниловке Волгоградской области отремонтируют за 43 млн рублей
07:28
8 БПЛА сбили рядом с Волгоградской областью
07:12
«Ехали за 400 км»: концерт группы Кипелов сорван в Волгограде
06:31
Волгоградка помогла 69-летней маме подарить мошенникам 5 миллионов
05:58
Волгоградские приставы спасли семейство хаски с выводком
05:48
Радиация в Волгоградской области оставалась в норме в феврале
22:04
Бочаров назначил заместителей реготделения ЕР в Волгоградской области
21:30
Житель Волгоградской области отравил «Агрокиллером» соседей и землю
20:56
В Волгограде отменены два концерта Лазарева из-за аварии на площадке
20:32
В Волгограде ветерана ВОВ лишили газа и горячей воды
20:19
В Волгограде из-за ДТП изменено движение трамваев №5 и 10
20:12
Восстановить братскую могилу героев ВОВ попробуют через суд под Волгоградом
19:49
В Волгограде улицу Новосибирскую готовят к реконструкции
19:18
Путин поручил ограничить движение самокатчиков по тротуарам
 