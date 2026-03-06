



Адвокат Сергея Кибальникова, обвиняемого в убийстве федерального судьи Василия Ветлугина в Камышине, рассказал о ходе судебного процесса, очередное заседание которого прошло накануне в закрытом формате в Волгоградском областном суде. Артем Хачатурян, представляющий интересы подсудимого, заявил, что и он сам, и его доверитель ожидают строгого, но не самого сурового приговора.

Напомним, жестокое убийство Василия Ветлугина произошло 14 августа прошлого года вблизи Камышинского городского суда. Около 17-00 ч. в тот день Сергей Кибальников подкараулил федерального судью на парковке у здания №33 по ул. Советской и произвел несколько выстрелов из карабина «Сайга» в свою жертву. После этого обвиняемый в убийстве достал нож, которым оскопил мужчину. Убийство было совершено на глазах у прохожих.

Помимо убийства с особой жестокостью (ч. 2 ст.105), Кибальников обвиняется еще по трем статьям УК РФ: повреждении имущества (ч. 2 ст. 167), незаконном хранении огнестрельного оружия, а также его переделке и хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ , ч. 1 ст. 223 УК РФ). Судебный процесс по громкому уголовному делу проходит в закрытом режиме. Такое решение принял облсуд с учетом обстоятельств совершенного преступления и статуса жертвы.

Адвокат Кибальникова Артем Хачатурян считает, что максимальное наказание (20 лет) его подзащитному облсуд вряд ли назначит.

– Конечно, минималкой он не отделается, поскольку в деле присутствуют отягчающие обстоятельства. Но точно могу сказать, что мы не рассчитываем на самый суровый приговор, поскольку мой клиент полностью признал вину и активно помогает следствию. Заранее предугадать итог процесса я, конечно, не могу. Посмотрим, как будет дело развиваться дальше, – поделился Хачатурян.

По словам Хачатуряна, этот уголовный процесс затягиваться не будет – уже в ближайшее время ожидаются прения сторон.

– Все идет четко по плану. На прошлом заседании сторона обвинения представила суду свою доказательную базу. Разглашать подробности я не могу, поскольку заседание проводится в закрытом формате. Думаю, что потребуется еще 3-4 заседания – и суд примет решение. Но в то же время, дело нестандартное, поэтому пока нет четкого понимания по срокам, – сообщил юрист.

Следующее судебное заседание пройдет за закрытыми дверями в Волгоградском областному суде 12 марта. На нем планируется выступление защиты Кибальникова.