Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР»

5 марта губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров избран секретарем регионального отделения партии «Единая Россия». Такое решение приняли делегаты 41-й Конференции реготделения партии, которая проходит сегодня в регионе на площадке оборонно-спортивного лагеря «Авангард».

- В ходе тайного голосования Герой России Андрей Бочаров единогласно избран на должность секретаря регионального отделения, - сообщили в реготделении «ЕР».

Напомним, что Андрей Бочаров встал у руля регионального отделения «Единой России», сменив на этом посту сенатора от Волгоградской области Сергея Горнякова. С 2014 года Горняков бессменно возглавлял региональное отделение – его переизбирали секретарём Волгоградского регионального отделения партии «Единая Россия» несколько раз. В 2024 году Горняков возглавил еще и Южный межрегиональный координационный совет партии.

Фото: Единая Россия. Волгоград / t.me

