Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Путин поручил ограничить движение самокатчиков по тротуарам
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос ограничения движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам в российских регионах. Это один из пунктов списка, опубликованного Кремлем 5 марта. Согласно поручению...
 Ростовчанам выплатят по 1 млн рублей за «убитые» дронами ВСУ машины
Власти города Ростов-на-Дону утвердили компенсации жителям города за повреждение личного транспорта при атаках дронами ВСУ. Регламент, сообщает Привет-Ростов, уже опубликован на сайте местной администрации. – Размер компенсации напрямую...
Четверо волгоградцев продолжают находиться в больницах после налётов БПЛА

В Волгоградской области комитет здравоохранения рассказал о текущем состоянии здоровья жителей региона, пострадавших после терактов ВСУ 13 февраля и 3 марта 2026 года. По данным медиков, в больницах по-прежнему остаются четверо пациентов.

- В Волгоградской области из больницы выписали 12-летнего ребенка, пострадавшего при атаке БПЛА ночью 13 февраля. Женщина продолжает лечение в отделении хирургии, юноша — в отделении торакальной хирургии. Ещё трое пострадавших после ночной атаки БПЛА 3 марта выписаны из больницы. В связи с улучшением самочувствия домой отпустили девушек в возрасте 31 и 18 лет, а также 21-летнего юношу, - подчеркнули в облкомздраве.

Еще две пожилые волгоградки, пострадавшие после последнего налёта БПЛА, продолжают лечение.

- В отделении нейрохирургии находятся женщины 72 и 58 лет. Их жизни ничего не угрожает. Самочувствие остается удовлетворительным, - добавили в ведомстве.

Напомним, в ночь с 12 на 13 февраля киевский режим ударил по мирным жителям Волгоградской области несколькими десятками БПЛА. Сразу 43 дрона были перехвачены дежурными расчётами ПВО Минобороны. В Волгограде обломки упали в жилых массивах МКД по адресам: бульвар 30-летия Победы, д.56, улица 8-й Воздушной Армии, д.9А, проспект им. Героев Сталинграда, д.40. Также часть фрагментов беспилотников рухнули на промзоны в региональной столице и районах области.

3 марта регион вновь оказался целью террористического налёта ВСУ. На этот раз военные сбили 16 дронов. В Волгограде атакована была жилая пятиэтажка по адресу улица Батова, д.6. В Среднеахтубинском районе зафиксировано попадание обломков на три частных дома. Также некоторые БПЛА рухнули в промзоне Ворошиловского района. В общей сложности тогда пострадали пять человек.

Фото из архива ИА «Высота 102»

16:11
«Каустик» сражался до конца, но уступил «Динамо‑Сунгуль»Смотреть фотографии
15:02
Четверо волгоградцев продолжают находиться в больницах после налётов БПЛАСмотреть фотографии
14:12
В Волгограде вручили юбилейную премию «Женщина года»Смотреть фотографии
13:47
Волгоградки рассказали, что может сделать их счастливыми: опрос ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
13:28
В волгоградском ЦПКиО каток «Лагуна» вновь переоборудуют в бассейнСмотреть фотографии
12:45
В Волгограде сквер на ул. Профсоюзной и ул. Академической благоустроят за 100 млн рублейСмотреть фотографии
11:33
В Волгограде коммунальщики передают опыт подрастающему поколениюСмотреть фотографии
10:34
В Волгограде отменили субботние рейсы из Дубая и обратноСмотреть фотографии
10:01
21 случай бешенства животных зафиксировали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:24
Под Волгоградом водитель погиб в лобовом столкновении грузовиков на московской трассеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:43
В Волгограде иномарка сбила пешехода у остановки «Руднева»Смотреть фотографии
08:10
Минобороны: в Волгоградской области расчёты ПВО отразили ночной налёт 6 БПЛАСмотреть фотографии
07:28
Атакующий «Ротор» против амбициозного «Урала»: анонс матчаСмотреть фотографии
06:57
В Волгограде снят шестичасовой запрет на работу аэропортаСмотреть фотографии
06:40
Волгоградцы массово защищаются от аферистов самозапретом кредитованияСмотреть фотографии
06:01
В Волгоградской области снят восьмичасовой режим беспилотной опасностиСмотреть фотографии
22:07
Угроза беспилотной опасности возникла в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:24
Волгоградцы могут остаться без сладкого перца из-за атак на ИранСмотреть фотографии
20:43
Волгоградская облдума сформулировала 9 вопросов к Бочарову на злобу дняСмотреть фотографии
20:15
Росводресурсы изменили работу водохранилищ Волги и Камы из-за притока водыСмотреть фотографии
19:52
Волгоградские медучреждения до 10 марта перешли на особый режим работыСмотреть фотографии
19:18
В Волгограде трамвай наехал на сидевшего на рельсах мужчинуСмотреть фотографии
19:12
Молодёжный «Ротор» открывает сезон победойСмотреть фотографии
18:50
«Еще не вечер. И не 8 Марта, в конце концов»: в Волгограде ждут праздничного наплыва на цветочных рынкахСмотреть фотографииCмотреть видео
18:35
Сталинградское шоссе появилось на выезде из Саратова в сторону ВолгоградаСмотреть фотографии
18:10
Депутат ГД Чернышов опять предложил сократить рабочую пятницу для женщинСмотреть фотографии
17:38
В Волгоградской области МРОТ к 2030 году вырастет до 35 тысячСмотреть фотографии
17:37
Победа на классе: «СКИФ‑Восток» переиграл «Спартак‑Волгоград»Смотреть фотографии
16:50
Копят на «черный день»? Волгоградский бизнес ужимается в расходахСмотреть фотографии
16:27
В Волгограде на трамвайный маршрут №11 выпустили новый вагонСмотреть фотографииCмотреть видео
 