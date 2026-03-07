



В Волгоградской области комитет здравоохранения рассказал о текущем состоянии здоровья жителей региона, пострадавших после терактов ВСУ 13 февраля и 3 марта 2026 года. По данным медиков, в больницах по-прежнему остаются четверо пациентов.

- В Волгоградской области из больницы выписали 12-летнего ребенка, пострадавшего при атаке БПЛА ночью 13 февраля. Женщина продолжает лечение в отделении хирургии, юноша — в отделении торакальной хирургии. Ещё трое пострадавших после ночной атаки БПЛА 3 марта выписаны из больницы. В связи с улучшением самочувствия домой отпустили девушек в возрасте 31 и 18 лет, а также 21-летнего юношу, - подчеркнули в облкомздраве.

Еще две пожилые волгоградки, пострадавшие после последнего налёта БПЛА, продолжают лечение.

- В отделении нейрохирургии находятся женщины 72 и 58 лет. Их жизни ничего не угрожает. Самочувствие остается удовлетворительным, - добавили в ведомстве.

Напомним, в ночь с 12 на 13 февраля киевский режим ударил по мирным жителям Волгоградской области несколькими десятками БПЛА. Сразу 43 дрона были перехвачены дежурными расчётами ПВО Минобороны. В Волгограде обломки упали в жилых массивах МКД по адресам: бульвар 30-летия Победы, д.56, улица 8-й Воздушной Армии, д.9А, проспект им. Героев Сталинграда, д.40. Также часть фрагментов беспилотников рухнули на промзоны в региональной столице и районах области.

3 марта регион вновь оказался целью террористического налёта ВСУ. На этот раз военные сбили 16 дронов. В Волгограде атакована была жилая пятиэтажка по адресу улица Батова, д.6. В Среднеахтубинском районе зафиксировано попадание обломков на три частных дома. Также некоторые БПЛА рухнули в промзоне Ворошиловского района. В общей сложности тогда пострадали пять человек.

Фото из архива ИА «Высота 102»