Под Волгоградом ОПГ похитила выплаты участника СВО





В Волгоградской области разоблачена группировка по отъему выплат у участников СВО. Как рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, схему по отъему чужих денег организовали 49-летний житель Ленинского района и его знакомая.

Парочка убедила одного из жителей района, что у него якобы имеется задолженность по алиментам, и ему за это грозит уголовная ответственность, которую он может избежать, заключив контракт. При этом перед тем, как мужчина отправился в зону СВО, он фиктивно женился на матери участницы ОПГ под давлением пары. Потом подельники завладели банковской картой военнослужащего, получив доступ к федеральным и региональным выплатам, похитив более 1,5 миллиона рублей.



В отношении сообщников возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в составе группы лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Их проверяют на причастность еще к четырем подобным эпизодам.



Кроме того, прокуратура Ленинского района Волгоградской области в суде добивается признания заключенного брака фиктивным, чтобы подставная жена не могла претендовать на выплаты бойца. Иск находится на рассмотрении.





