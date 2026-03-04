Главное

Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 В России с 1 апреля изменятся правила оплаты товаров в рассрочку
С 1 апреля в России вступают в силу поправки, меняющие правила оплаты товаров в рассрочку. Как сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин, продавцам запретят включать в стоимость какие-либо комиссии. Благодаря...
 Бастрыкин предложил ввести в РФ полную конфискацию имущества коррупционеров
3 февраля в Москве состоялась коллегия СК России. На заседании Александр Бастрыкин подвёл итоги деятельности органа в 2025 году. По данным руководителя, за минувший период следователями направлено в суды...
Под Волгоградом начальницу почты обвиняют в хищении денег умершей пенсионерки

04.03.2026 09:30

Начальницу почты в Волгоградской области обвиняют в хищении денег умершей 72-летней пенсионерки. Полицейские расследуют в отношении 32-летней обвиняемой уголовное дело, возбужденное по ч.3 ст. 160 УК РФ (Присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения).

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, начальник почтового отделения в одном из поселков в Городищенском районе в период с февраля – апреля 2024 года подделывала в ведомости подпись умершей женщины и забирала ее пенсию.

- Таким образом она похитила бюджетные средства на сумму около 90 тысяч рублей и использовала их для личных нужд, - рассказали в Главке.

Обвиняемая призналась в содеянном, пояснив, что так хотела улучшить свое материальное положение. За содеянное ей грозит до 6 лет колонии.


10:41
Школу в Волгограде эвакуировали из-за обломков сбитого дрона ВСУ
10:38
Молодых ростовчан задержали после танцев у Вознесенского собора
09:59
Сбой в движении трамваев №3 и 4 произошел в Волгограде 4 марта
09:48
В Волгограде за месяц на 47% снизились продажи квартир в новостройках
09:30
Под Волгоградом начальницу почты обвиняют в хищении денег умершей пенсионерки
08:37
Жители покинули ПВР в Волгограде после атаки БПЛА
08:24
В Волгограде обследуют поврежденные БПЛА дома на ул. Батова
07:57
Авиарейсы в Волгограде выполняются по расписанию, кроме Дубая
07:23
Минобороны РФ: ночью в Волгоградской области сбили 21 БПЛА
07:06
МЧС: в Волгограде и области 4 марта включат учебные сирены
06:40
Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу
06:27
В Волгограде открыли аэропорт и отменили опасность по БПЛА
05:33
Ракетная опасность действовала в Волгограде и области больше 4 часов
00:33
Волгоградцы в соцсетях объединились для помощи пострадавшим от БПЛА
00:19
Жителей пострадавшего от атаки БПЛА дома отвезут в пункт временного размещения
00:17
Прокуратура открыла горячую линию после атаки БПЛА на Волгоград
23:58
Минобороны: 3 марта в Волгоградской области сбит 1 БПЛА
23:45
Бочаров: в Волгограде от БПЛА пострадали пятеро, атакованы дома
22:10
Аэропорт Волгограда закрыли из-за ракетной опасности
22:04
Ракетную опасность объявили в Волгоградской области 3 марта
21:52
Мошенники выманили у семьи погибшего на СВО жителя Волгоградской области 4 млн
21:27
В Волгограде зимой заделали дорожные ямы на 4 тысячах кв. метров
21:12
«Москвичи улетают, про нас - забыли»: рейс из Дубая с застрявшими волгоградцами снова отменили
20:30
В Волгограде закупают 134 квартиры для жителей аварийных домов
19:56
Под Волгоградом похоронят бойца «Бессмертного Сталинграда» с позывным «Штиль»
19:21
Беспилотную опасность второй раз объявили в Волгоградской области
19:13
Кишащую крысами мусорку сняли на видео на юге Волгограда
18:34
«Обезумела от того, что натворили люди»: как сложилась судьба знаменитой в Сталинграде слонихи Нелли
17:59
Волгоградка Алина Абраменко взяла титул вице-чемпионки России в тройном прыжке
17:52
В Госдуме сократят перечень оснований для антикоррупционной проверки депутатов
 