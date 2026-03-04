Начальницу почты в Волгоградской области обвиняют в хищении денег умершей 72-летней пенсионерки. Полицейские расследуют в отношении 32-летней обвиняемой уголовное дело, возбужденное по ч.3 ст. 160 УК РФ (Присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения).

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, начальник почтового отделения в одном из поселков в Городищенском районе в период с февраля – апреля 2024 года подделывала в ведомости подпись умершей женщины и забирала ее пенсию.

- Таким образом она похитила бюджетные средства на сумму около 90 тысяч рублей и использовала их для личных нужд, - рассказали в Главке.

Обвиняемая призналась в содеянном, пояснив, что так хотела улучшить свое материальное положение. За содеянное ей грозит до 6 лет колонии.





