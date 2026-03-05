У волгоградца в гараже нашли оружейный арсенал

Расследования 05.03.2026 17:37
0
05.03.2026 17:37
Волгоградские полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении марихуаны, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, в гараже у ранее судимого 54-летнего жителя был обнаружен порох общей массой 425 граммов, 45 винтовочных патронов калибра 5,6 мм, револьвер, самодельно переделанный из сигнального.
Все предметы являются пригодными для стрельбы и взрывов, установили эксперты. Также в гараже оперативники нашли марихуану весом около 180 граммов и части растения конопля массой 300 граммов, хранящиеся в разных ёмкостях и коробках.
Подозреваемый сознался, что выращивал коноплю и изготовил из неё марихуану для собственного употребления, а о наличии оружия он, якобы, не знал, так как дом достался в наследство. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по четырем статьям УК.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
