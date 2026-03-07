Главное

Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Путин поручил ограничить движение самокатчиков по тротуарам
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос ограничения движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам в российских регионах. Это один из пунктов списка, опубликованного Кремлем 5 марта. Согласно поручению...
 Ростовчанам выплатят по 1 млн рублей за «убитые» дронами ВСУ машины
Власти города Ростов-на-Дону утвердили компенсации жителям города за повреждение личного транспорта при атаках дронами ВСУ. Регламент, сообщает Привет-Ростов, уже опубликован на сайте местной администрации. – Размер компенсации напрямую...
Волгоградцы массово защищаются от аферистов самозапретом кредитования

Волгоградцы массово пытаются подстраховаться на случай мошеннических действий посторонних лиц. По данным «Национального бюро кредитных историй», 15,7 тыс. жителей Волгоградской области уже установили самозапрет на выдачу кредитных средств. Порядка 12,1 тыс. граждан оформили ограничение через «Госуслуги», ещё 2,6 тыс. — с помощью МФЦ.

- Всего в России на февраля 2026 года количество граждан с действующим самозапретом на привлечение кредитов составило 18,85 млн. человек. В то же время снять самозапрет после его установления с марта 2025 по февраль 2026 гг. предпочли 1,13 млн. человек, - сообщили эксперты.

Отметим, в числе регионов-лидеров по самоограничению возможности оформления кредитных средств: Москва (98,2 тыс.), Московская область (63,3 тыс.) и Санкт-Петербург (49,3 тыс. человек).

Фото из архива ИА «Высота 102»

07:28
СБ Атакующий «Ротор» против амбициозного «Урала»: анонс матчаСмотреть фотографии
06:57
В Волгограде снят шестичасовой запрет на работу аэропортаСмотреть фотографии
06:40
Волгоградцы массово защищаются от аферистов самозапретом кредитованияСмотреть фотографии
06:01
В Волгоградской области снят восьмичасовой режим беспилотной опасностиСмотреть фотографии
22:07
Угроза беспилотной опасности возникла в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:24
Волгоградцы могут остаться без сладкого перца из-за атак на ИранСмотреть фотографии
20:43
Волгоградская облдума сформулировала 9 вопросов к Бочарову на злобу дняСмотреть фотографии
20:15
Росводресурсы изменили работу водохранилищ Волги и Камы из-за притока водыСмотреть фотографии
19:52
Волгоградские медучреждения до 10 марта перешли на особый режим работыСмотреть фотографии
19:18
В Волгограде трамвай наехал на сидевшего на рельсах мужчинуСмотреть фотографии
19:12
Молодёжный «Ротор» открывает сезон победойСмотреть фотографии
18:50
«Еще не вечер. И не 8 Марта, в конце концов»: в Волгограде ждут праздничного наплыва на цветочных рынкахСмотреть фотографииCмотреть видео
18:35
Сталинградское шоссе появилось на выезде из Саратова в сторону ВолгоградаСмотреть фотографии
18:10
Депутат ГД Чернышов опять предложил сократить рабочую пятницу для женщинСмотреть фотографии
17:38
В Волгоградской области МРОТ к 2030 году вырастет до 35 тысячСмотреть фотографии
17:37
Победа на классе: «СКИФ‑Восток» переиграл «Спартак‑Волгоград»Смотреть фотографии
16:50
Копят на «черный день»? Волгоградский бизнес ужимается в расходахСмотреть фотографии
16:27
В Волгограде на трамвайный маршрут №11 выпустили новый вагонСмотреть фотографииCмотреть видео
16:19
Петр I вернулся на набережную Волгограда в бронзовом видеСмотреть фотографии
16:17
Пьяный автослесарь на угнанном авто разбил 7 машин в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:58
В Волгоградской области в феврале искали 23 пропавших жителейСмотреть фотографии
15:48
«Ростелеком Книги», «Литрес» и «Читай-город» назвали вдохновляющие черты литературных героиньСмотреть фотографии
14:53
В Волжском оглашен приговор виновнику гибели в ДТП ребенка на самокатеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:51
Опубликованы фото макета памятника героям СВО, который появится в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:36
Под Волгоградом простятся с погибшим на СВО Василием КарасинскимСмотреть фотографии
14:17
Капли для носа на бишофите, не вызывающие привыкания, разработали в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:50
Под Волгоградом ОПГ похитила выплаты участника СВОСмотреть фотографии
13:48
Волгоградцам впервые показали проект мемориала участникам СВО у Мамаева курганаСмотреть фотографии
13:05
В Волгограде отметят 100-летие композитора Александра ЗацепинаСмотреть фотографии
12:50
Волгоградские реставраторы восстановили собрание поучений 1779 годаСмотреть фотографии
 