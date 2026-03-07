



Волгоградцы массово пытаются подстраховаться на случай мошеннических действий посторонних лиц. По данным «Национального бюро кредитных историй», 15,7 тыс. жителей Волгоградской области уже установили самозапрет на выдачу кредитных средств. Порядка 12,1 тыс. граждан оформили ограничение через «Госуслуги», ещё 2,6 тыс. — с помощью МФЦ.

- Всего в России на февраля 2026 года количество граждан с действующим самозапретом на привлечение кредитов составило 18,85 млн. человек. В то же время снять самозапрет после его установления с марта 2025 по февраль 2026 гг. предпочли 1,13 млн. человек, - сообщили эксперты.

Отметим, в числе регионов-лидеров по самоограничению возможности оформления кредитных средств: Москва (98,2 тыс.), Московская область (63,3 тыс.) и Санкт-Петербург (49,3 тыс. человек).

