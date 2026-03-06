Главное

Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Путин поручил ограничить движение самокатчиков по тротуарам
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос ограничения движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам в российских регионах. Это один из пунктов списка, опубликованного Кремлем 5 марта. Согласно поручению...
 Ростовчанам выплатят по 1 млн рублей за «убитые» дронами ВСУ машины
Власти города Ростов-на-Дону утвердили компенсации жителям города за повреждение личного транспорта при атаках дронами ВСУ. Регламент, сообщает Привет-Ростов, уже опубликован на сайте местной администрации. – Размер компенсации напрямую...
Волгоградская облдума сформулировала 9 вопросов к Бочарову на злобу дня

Депутаты Волгоградской облдумы подготовили вопросы о деятельности региональной власти в 2025 году, которые будут направлены губернатору Андрею Бочарову. В этом списке, который в настоящее время проходит последние согласования в комитетах регпарламента, обозначено 9 вопросов. В основном они затрагивают помощь участникам СВО, социальную сферу, медицину и миграционную политику.

Депутатов интересует, как администрация Волгоградской области в непростой экономический период не только сохранила, но и проиндексировала все социальные выплаты. Парламентарии также хотят услышать окончательные цифры по исполнению указов Президента РФ в части повышения качества жизни в регионе.

Три вопроса из 11 касаются помощи участникам СВО и их семьям. В частности, депутаты затрагивают тему интеграции ветеранов спецоперации в мирную жизнь, востребованность действующих региональных мер поддержки для участников СВО, а также возможность предоставления им компенсации части расходов по оплате процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), используемым в целях ИЖС.

Зададут депутаты и два «медицинских» вопроса. Первый - о ситуации со льготным обеспечением лекарствами жителей Волгоградской области. Депутаты хотят знать, какие изменения федерального законодательства позволят сделать такое лекарственное обеспечение доступным для каждого жителя региона. Также парламентарии ждут ответа о доступности первичной медицинской помощи в сельской местности с учетом строительства и реконструкции ФАПов.

В том числе у губернатора спросят о том, какие меры в 2025 году были приняты для решения проблем работы общественного транспорта в районах Волгоградской области. А также о мерах регулирования миграционных процессов в регионе, анализе притока мигрантов в целом и по отраслям экономики и о том, как приток мигрантов в 2025 году повлиял на региональный рынок труда.

Напомним, что такие вопросы о деятельности администрации Волгоградской области депутаты задают в письменном виде губернатору ежегодно. Самый длинный список парламентарии сформулировали в 2022 году, задав главе региона рекордные 11 вопросов.      

Фото из архива V102.RU

