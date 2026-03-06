Депутаты Волгоградской облдумы подготовили вопросы о деятельности региональной власти в 2025 году, которые будут направлены губернатору Андрею Бочарову. В этом списке, который в настоящее время проходит последние согласования в комитетах регпарламента, обозначено 9 вопросов. В основном они затрагивают помощь участникам СВО, социальную сферу, медицину и миграционную политику.

Депутатов интересует, как администрация Волгоградской области в непростой экономический период не только сохранила, но и проиндексировала все социальные выплаты. Парламентарии также хотят услышать окончательные цифры по исполнению указов Президента РФ в части повышения качества жизни в регионе.

Три вопроса из 11 касаются помощи участникам СВО и их семьям. В частности, депутаты затрагивают тему интеграции ветеранов спецоперации в мирную жизнь, востребованность действующих региональных мер поддержки для участников СВО, а также возможность предоставления им компенсации части расходов по оплате процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), используемым в целях ИЖС.

Зададут депутаты и два «медицинских» вопроса. Первый - о ситуации со льготным обеспечением лекарствами жителей Волгоградской области. Депутаты хотят знать, какие изменения федерального законодательства позволят сделать такое лекарственное обеспечение доступным для каждого жителя региона. Также парламентарии ждут ответа о доступности первичной медицинской помощи в сельской местности с учетом строительства и реконструкции ФАПов.

В том числе у губернатора спросят о том, какие меры в 2025 году были приняты для решения проблем работы общественного транспорта в районах Волгоградской области. А также о мерах регулирования миграционных процессов в регионе, анализе притока мигрантов в целом и по отраслям экономики и о том, как приток мигрантов в 2025 году повлиял на региональный рынок труда.

Напомним, что такие вопросы о деятельности администрации Волгоградской области депутаты задают в письменном виде губернатору ежегодно. Самый длинный список парламентарии сформулировали в 2022 году, задав главе региона рекордные 11 вопросов.

Фото из архива V102.RU

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!