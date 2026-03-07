



В ночь с 6 на 7 марта Волгоградская область вновь подверглась ночному налёту ударных БПЛА. По данным Минобороны России, дежурными в воздушном пространстве региона были ликвидированы 6 беспилотников.

- В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО в Волгоградской области перехвачены и уничтожены 6 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, - подчеркнули в военном ведомстве.

Основной удар на этот раз пришёлся на Брянскую область. Здесь были ликвидированы 29 БПЛА. Ещё 15 дронов уничтожены в Орловской области, 11 в Белгородской, 9 в Рязанской, 8 в Калужской, по 6 в Курской, Ростовской областях и в Крыму, по 5 в Тульской и Самарской, по 3 в Липецкой и Московской, по 2 в Саратовской и Ульяновской, 1 в Ивановской областях.

Отметим, как ранее сообщала редакция, 6 марта в 21:57 в Волгоградской области была объявлена беспилотная опасность. По данным мониторинговых Telegram-каналов, группы БПЛА фиксировались в северных районах региона. Кроме того, в 23:15 Росавиация ввела ограничения на использование воздушного пространства Волгоградской области. Последние были отменены лишь 7 марта в 6:42, часом ранее был снят и режим беспилотной опасности.

Фото из архива Минобороны