



В Волгоградской области новая рабочая неделя начнётся с температурных контрастов. По информации метеорологов, из-за сибирского антициклона в регионе ожидаются резкие температурные перепады.

Уже на исходе этой недели, 8 марта, ночью температура опустится до -7...-12ºC. В дневное время воздух прогреется до +6, ожидается ветер с порывами до 15-18 м/с и небольшой снег.

9 марта ночью температура может упасть вплоть до -10...-15ºC, днём поднимется до -1...+4ºC. Ветер усилится до 16-21 м/с.

10 марта ночью возможны заморозки до -13...-18ºC, в дневное время воздух может прогреться вплоть до +3...+8ºC. Ожидается небольшой снег, ветер будет до 8-13 м/с.

Отметим, ранее редакция сообщала о том, что сибирский антициклон принесёт в регион последние по-настоящему зимние морозы. К 19 марта Волгоградский ЦГМС прогнозирует наступление настоящей метеорологической весны, когда температура и днём и ночью стабильно находится в плюсовой зоне.