21 случай бешенства животных зафиксировали в Волгоградской области





В Волгоградской области в 2025 году был зарегистрирован 21 случай бешенства животных. По данным комитета ветеринарии Волгоградской области, такие случаи фиксировались в 21 муниципалитете - в Еланском, Иловлинском, Калачевском, Камышинском, Кумылженском, Фроловском, Чернышковском, Ольховском, Октябрьском, Ленинском, Нехаевском, Урюпинском, Фроловском районах и в Волгограде.

Среди заболевших животных были 6 собак, столько же кошек, 3 особи диких плотоядных животных и 6 голов крупного рогатого скота.

Одной из причин заболевания домашних животных бешенством специалисты называют отсутствие вакцинации питомцев и скотины.





