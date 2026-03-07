21 случай бешенства животных зафиксировали в Волгоградской области

Главное

Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского

Актуально

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

Федеральные новости

Федеральные новости
 Путин поручил ограничить движение самокатчиков по тротуарам
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос ограничения движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам в российских регионах. Это один из пунктов списка, опубликованного Кремлем 5 марта. Согласно поручению...
Федеральные новости
 Ростовчанам выплатят по 1 млн рублей за «убитые» дронами ВСУ машины
Власти города Ростов-на-Дону утвердили компенсации жителям города за повреждение личного транспорта при атаках дронами ВСУ. Регламент, сообщает Привет-Ростов, уже опубликован на сайте местной администрации. – Размер компенсации напрямую...
Общество

В Волгоградской области в 2025 году был зарегистрирован 21 случай бешенства животных. По данным комитета ветеринарии Волгоградской области, такие случаи  фиксировались в 21 муниципалитете - в Еланском, Иловлинском, Калачевском, Камышинском, Кумылженском, Фроловском, Чернышковском, Ольховском, Октябрьском, Ленинском, Нехаевском, Урюпинском, Фроловском районах и в Волгограде.

Среди заболевших животных были 6 собак, столько же кошек, 3 особи диких плотоядных животных и 6 голов крупного рогатого скота.

Одной из причин заболевания домашних животных бешенством специалисты называют отсутствие вакцинации питомцев и скотины.


Лента новостей

В Волгограде отменили субботние рейсы из Дубая и обратноСмотреть фотографии
21 случай бешенства животных зафиксировали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Под Волгоградом водитель погиб в лобовом столкновении грузовиков на московской трассеСмотреть фотографииCмотреть видео
В Волгограде иномарка сбила пешехода у остановки «Руднева»Смотреть фотографии
Минобороны: в Волгоградской области расчёты ПВО отразили ночной налёт 6 БПЛАСмотреть фотографии
Атакующий «Ротор» против амбициозного «Урала»: анонс матчаСмотреть фотографии
В Волгограде снят шестичасовой запрет на работу аэропортаСмотреть фотографии
Волгоградцы массово защищаются от аферистов самозапретом кредитованияСмотреть фотографии
В Волгоградской области снят восьмичасовой режим беспилотной опасностиСмотреть фотографии
Угроза беспилотной опасности возникла в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Волгоградцы могут остаться без сладкого перца из-за атак на ИранСмотреть фотографии
Волгоградская облдума сформулировала 9 вопросов к Бочарову на злобу дняСмотреть фотографии
Росводресурсы изменили работу водохранилищ Волги и Камы из-за притока водыСмотреть фотографии
Волгоградские медучреждения до 10 марта перешли на особый режим работыСмотреть фотографии
В Волгограде трамвай наехал на сидевшего на рельсах мужчинуСмотреть фотографии
Молодёжный «Ротор» открывает сезон победойСмотреть фотографии
«Еще не вечер. И не 8 Марта, в конце концов»: в Волгограде ждут праздничного наплыва на цветочных рынкахСмотреть фотографииCмотреть видео
Сталинградское шоссе появилось на выезде из Саратова в сторону ВолгоградаСмотреть фотографии
Депутат ГД Чернышов опять предложил сократить рабочую пятницу для женщинСмотреть фотографии
В Волгоградской области МРОТ к 2030 году вырастет до 35 тысячСмотреть фотографии
Победа на классе: «СКИФ‑Восток» переиграл «Спартак‑Волгоград»Смотреть фотографии
Копят на «черный день»? Волгоградский бизнес ужимается в расходахСмотреть фотографии
В Волгограде на трамвайный маршрут №11 выпустили новый вагонСмотреть фотографииCмотреть видео
Петр I вернулся на набережную Волгограда в бронзовом видеСмотреть фотографии
Пьяный автослесарь на угнанном авто разбил 7 машин в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
В Волгоградской области в феврале искали 23 пропавших жителейСмотреть фотографии
«Ростелеком Книги», «Литрес» и «Читай-город» назвали вдохновляющие черты литературных героиньСмотреть фотографии
В Волжском оглашен приговор виновнику гибели в ДТП ребенка на самокатеСмотреть фотографииCмотреть видео
Опубликованы фото макета памятника героям СВО, который появится в ВолгоградеСмотреть фотографии
Под Волгоградом простятся с погибшим на СВО Василием КарасинскимСмотреть фотографии
 