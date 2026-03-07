



В Волгограде на границе Кировского и Советского районов неожиданный поворот обрела история о противостоянии жителей посёлка Горная Поляна и компании «ИнвестТехСтрой», владеющей лыжной трассой на склоне балки Пахотина. По информации городских чиновников, правоохранительные органы до сих пор так и не смогли зафиксировать нарушение тишины круглосуточно работающими снегогенераторами, а только планируют произвести замеры.

Главное — вовремя начать?

В начале марта, после двухмесячной паузы, в мэрии всё же подготовили ответ на многочисленные жалобы жителей Горной поляны, связанные с работой специализированного шумного оборудования всего в нескольких сотнях метров от жилого малоэтажного массива.

- По информации администрации Кировского района Волгограда, являющейся уполномоченным органом по обеспечению деятельности административной комиссии на территории Кировского района, по состоянию на дату обращения на рассмотрение административной комиссии не поступали материалы проверок по факту нарушения тишины и покоя в ночное время, составленные и зарегистрированные в книге учета совершенных преступлений сотрудниками отделов полиции № 6 и № 7 г. Волгограда, в связи с чем вопрос о привлечении нарушителя к административной ответственности по факту нарушения тишины и покоя граждан не рассматривался, — говорится в официальном ответе мэрии, с которым удалось ознакомиться журналистам.

При этом, как ранее редакции сообщали жители посёлка, после того как в декабре 2025 года снегогенераторы начали работать днями напролёт, в том числе и в ночное время, местные чуть ли не каждый день вызывали наряды полиции и писали заявления о шумовом загрязнении местности. Однако правоохранители не спешили принимать какие-либо меры, ссылаясь сначала на неразбериху в том, какой отдел должен этим заниматься: Советский, где находится посёлок, или Кировский, где расположена лыжная трасса. А позже, по словам волгоградцев, один из патрулей и вовсе откровенно признался в том, что владельцам туристического объекта «сверху» был дан «зелёный свет» и они с этим ничего сделать не могут.

С момента первых жалоб волгоградцев прошло уже более трёх месяцев, однако почему-то только сейчас стало известно о желании правоохранителей всё же проверить злополучную лыжную трассу.

- Согласно информации, поступившей от ООО «ИнвестТехСтрой» — собственника Центра зимнего отдыха «О2», в отношении указанной организации, а также арендатора ООО «Акватория» правоохранительными органами инициирована проверка по замеру шума в месте расположения снегогенераторов и в зоне проживания граждан, заявивших о факте систематического источника шума, — сообщили власти в документе от 4 марта 2026 года.

Если ответ содержит актуальную информацию, то с проверкой силовики должны нагрянуть аккурат после установления стабильно тёплой погоды и закрытия лыжного сезона.

Этого и боялись

В свою очередь, районные чиновники пообещали волгоградцам, что если уж полиция что-то зафиксирует, так они непременно привлекут нарушителя к ответственности.

- После поступления в администрацию Кировского района Волгограда необходимых материалов из отделов полиции № 6 и № 7 г. Волгограда, подтверждающих нарушение тишины и покоя в ночное время, администрацией Кировского района будет рассмотрен вопрос о привлечении лица, совершившего правонарушение, к ответственности по ст. 14.9 «Нарушение тишины и покоя граждан» КоАП Волгоградской области.

Ранее в разговоре с журналистами местные жители указывали на то, что на все их жалобы им приходят отписки и по-настоящему содействия в решении сложившейся ситуации нет ни со стороны властей, ни со стороны полиции, ни со стороны Роспотребнадзора. Кроме того, собственники домов высказывали озабоченность тем, что ревизоры могут дотянуть до тёплого времени года, когда оборудование будет отключено, констатировать отсутствие шума и необходимости для принятия каких-либо мер, после чего в зимний сезон 2026–2027 года гражданам пришлось бы начинать всё с начала.

Напомним, склон балки Пахотина был в 2020 году передан инвестору ООО «ИнвестТехСтрой» в аренду для размещения объекта социально-культурного назначения «Парк отдыха и туризма «Санаторный». При этом, по данным мэрии, в рамках реализации проекта возведение лыжных и тюбинговых трасс, горнолыжных спусков не было предусмотрено. Их ввод в эксплуатацию чиновниками не санкционировался. Помимо местных жителей в зоне шумового поражения оказались Волгоградский областной хоспис и санаторий.