Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Путин поручил ограничить движение самокатчиков по тротуарам
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос ограничения движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам в российских регионах. Это один из пунктов списка, опубликованного Кремлем 5 марта. Согласно поручению...
 Ростовчанам выплатят по 1 млн рублей за «убитые» дронами ВСУ машины
Власти города Ростов-на-Дону утвердили компенсации жителям города за повреждение личного транспорта при атаках дронами ВСУ. Регламент, сообщает Привет-Ростов, уже опубликован на сайте местной администрации. – Размер компенсации напрямую...
«Каустик» сражался до конца, но уступил «Динамо‑Сунгуль»

6 марта в Снежинске прошёл матч 20‑го тура мужской Суперлиги по гандболу, подаривший зрителям напряжённую борьбу и яркую игру. На площадке УСК «Сунгуль» встретились «Динамо‑Сунгуль» и «Каустик» (Волгоград). Хозяева одержали победу со счётом 34:29, но лёгкой прогулки не получилось – волгоградцы дали настоящий бой.

В последних десяти противостояниях с «Каустиком» «Рыси» одержали семь побед, один матч свели вничью и в двух потерпели поражение. В первом круге текущего сезона сунгульцы также были сильнее – тогда матч завершился со счётом 36:28 в пользу снежинцев.


Эта игра не стала исключением, динамовцы начали с активного давления, но вратарь волгоградцев Никита Михайлов справился с броском, а в ответной контратаке Владислав Глущенко открыл счёт. В дальнейшем хозяева площадки стабильно использовали провалы в обороне «зелёных» и уже в первом тайме обеспечили себе комфортное преимущество. К перерыву снежинцы лидировали с разницей в четыре мяча – 17:13. Этого преимущества хватило, чтобы чувствовать себя уверенно, но не настолько, чтобы расслабиться.

Во второй половине встречи «Каустик» предпринял отчаянную попытку камбэка. Михайлов творил чудеса в воротах, а атаки волгоградцев стали острее. Однако в ключевые моменты гости не реализовывали выгодные моменты, а затем пропускали стремительные контратаки «Динамо‑Сунгуль». Уральцы грамотно контролировали темп игры и не позволили сопернику перехватить инициативу. Итоговый результат – победа хозяев с перевесом в пять мячей – 34:29. Несмотря на поражение, «химики» показали качественный гандбол, но с низкой реализацией моментов.

Тренер гостей Дмитрий Бочарников прокомментировал игру своих подопечных:

– Это была хорошая игра на встречных курсах. В ряде эпизодов мы не доработали: когда нужно было забить – не забили, не успевали вернуться в оборону и из‑за этого получали лёгкие голы. При этом наш вратарь сегодня сыграл чуть лучше, чем у соперника, – это видно по статистике. Но большое количество потерь мяча, промахов и нереализованных моментов привело к поражению.

«Динамо-Сунгуль» (Снежинск) – «Каустик» (Волгоград) – 34:29 (17:13).

6 марта. Снежинск. УСК «Сунгуль». 550 зрителей.

Судьи: Даниил Бакарин, Илья Бакарин (оба Москва).

«Динамо-Сунгуль»: Мартыненко – Кунгуров (7), Павельев (6), Харитонов (5), Булкин (3), Дудик (1), Глебов (2) - Холодов, Аркатов (3), Демаков (3), Коваленко (2), Резник (1), Раев (1), Кривич, Меркулов.

«Каустик»: Михайлов – Косогов, Кольцов (8), Светлов (7), Акрамов (7), Глущенко (4), Алексанян (2) - Дубин, Токмаков (1), Косенков, Кудинов, Палащенко, Кислюк, Тропин, Васильев.

 

7-метровые/голы: 6/3 – 5/3.

 

Штрафное время: 2 – 4.

Потери: 11 – 12.

Следующий матч гандбольного клуба «Каустик» запланирован в Волгограде 27 марта. Соперником станет команда «Скиф» из Омска, которая делит с волгоградцами последнее место, имея в активе 6 очков. Для «химиков» это реальный шанс прервать безвыигрышную серию и улучшить своё турнирное положение.

Александр Веселовский

Фото: Федерация гандбола России

