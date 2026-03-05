Серафимовичский районный суд Волгоградской области вынес приговор директору турбазы за гибель работника при очистке септика. Руководителя признали виновной в нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Как сообщили в прокуратуре региона, по ч. 2 ст. 143 УК РФ директора ООО «Рустур» приговорили к 1 году принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Также суд запретил в течение 1,5 лет заниматься деятельностью, связанной с обеспечением и контролем безопасных условий труда работников. С юридического лица в пользу матери погибшего взыскана компенсация морального вреда в размере 900 тысяч рублей.

Следствием и судом установлено, что директор турбазы привлекла к очистке септика местного жителя, не оформив с ним правоотношения. Мужчину допустили к работам без средств защиты, в результате он потерял сознание от ядовитых паров сточных вод, содержащих метан, и захлебнулся, упав на дно септика.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.





