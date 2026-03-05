Главное

Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Путин поручил ограничить движение самокатчиков по тротуарам
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос ограничений движения средств индивидуальной мобильности по тротуарам. Об этом говорится в поручениях главы страны, опубликованных 5 марта на сайте Кремля.  Так, проработать...
 Ростовчанам выплатят по 1 млн рублей за «убитые» дронами ВСУ машины
Власти города Ростов-на-Дону утвердили компенсации жителям города за повреждение личного транспорта при атаках дронами ВСУ. Регламент, сообщает Привет-Ростов, уже опубликован на сайте местной администрации. – Размер компенсации напрямую...
Под Волгоградом директора турбазы осудили за погибшего в септике работника

0
Серафимовичский районный суд Волгоградской области вынес приговор директору турбазы за гибель работника при очистке септика. Руководителя признали виновной в нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Как сообщили в прокуратуре региона, по ч. 2 ст. 143 УК РФ директора ООО «Рустур» приговорили к 1 году принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Также суд запретил в течение 1,5 лет заниматься деятельностью, связанной с обеспечением и контролем безопасных условий труда работников. С юридического лица в пользу матери погибшего взыскана компенсация морального вреда в размере 900 тысяч рублей.

Следствием и судом установлено, что директор турбазы привлекла к очистке септика местного жителя, не оформив с ним правоотношения. Мужчину допустили к работам без средств защиты, в результате он потерял сознание от ядовитых паров сточных вод, содержащих метан, и захлебнулся, упав на дно септика.  

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.


19:18
Путин поручил ограничить движение самокатчиков по тротуарам
18:38
Бочаров занял пост партсекретаря ЕР в Волгограде: что думают об этом другие политики
17:51
Волгограду грозит до семи лет тюрьмы за пальбу из окна автомобиля
17:37
У волгоградца в гараже нашли оружейный арсенал
17:35
«Одновременно и в большом количестве»: в Волгоградской области клещи проснутся раньше обычного – уже в марте
17:10
В Волгограде придумали, как благоустроить 8000 кв. метров в Дзержинском районе
16:50
Назначена судейская бригада на ключевой матч «Ротора» в 23-м туре Лиги PARI
16:34
Дешевле поменять? Волгоградские юристы рассказали, какие штрафы грозят нарушителям закона «о вывесках»
16:27
Где купить цветы к 8 Марта в Волгограде: список адресов
16:15
Под Волгоградом директора турбазы осудили за погибшего в септике работника
15:39
«За рулем добра»: волгоградцы запустили акцию в помощь больному лейкозом малышу
15:37
Как выбрать подарок к 8 Марта с помощью нейросетей – Билайн
15:29
Ассенизатору предъявили счёт на 1,3 миллиона за озеро нечистот под Волгоградом
15:05
ДТП на юге Волгограда изменило маршрут трамвая №11
14:49
Сенатора Горнякова наградили за заслуги перед Волгоградской областью
13:57
Мосгорсуд отказал в пересмотре меры пресечения волгоградской чиновнице Казанковой
13:52
Волгоградские УК «поймали» в 2026 году штрафов на 9 млн рублей
13:43
Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР»
13:27
В Волгограде рекордно подорожали гостиницы и хостелы
13:10
Триумф дебютантов: волгоградские джиу-джитсеры блеснули на первенстве России
12:39
На сборы дали полчаса: застрявших в Дубае туристов из Волгограда готовят к вылету в Москву
12:38
14 пассажирских поездов задержано из-за повреждений в Воронежской области
12:29
Андрей Бочаров на конференции ЕР обсудит задачи развития Волгоградской области
11:59
Волгоградское УФАС и «ЭкоЦентр» в суде поспорят из-за крупного штрафа
11:31
В Волгограде участок под ИЖС многодетной семьи хотели забрать за долги
11:28
Космонавт поделился пугающим фото волгоградского водохранилища
11:26
Росстат: средние зарплаты волгоградцев взлетели до 88693 рублей
11:23
В Волгоградской области временным рекордом завершилась повторная опасность по БПЛА
10:56
В центре Волгограда очевидцы обнаружили тело 88-летней пенсионерки
10:55
Беспилотная опасность объявлена 5 марта в Волгоградской области
 