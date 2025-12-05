В Волгоградском областном суде 3 декабря состоялось заседание по получившему общественный резонанс делу о волгоградских дачниках, которых хотят лишить собственности. Суд отклонил почти все ходатайства юристов, представляющих интересы волгоградцев, после того, как против данных ходатайств выступила прокуратура. В то же время суд уладил «казус» с привлечением к процессу человека, которого уже нет в живых. На предыдущем заседании именно это стало формальным основанием для рассмотрения дела по правилам первой инстанции.

Все просьбы отклонены

В частности, областной суд отклонил ходатайство представителей дачников о привлечении к процессу в качестве ответчиков ДНП «Царицынская усадьба». А ведь земля, где сейчас расположен этот коттеджный поселок, входила в границы спорного участка, являющегося предметом рассмотрения. Назначение земли, где сейчас располагаются дачи и коттеджи поселка, было изменено на основании одного и того же решения сельской думы и администрации Куйбышевского сельского поселения от 2011 года. Однако претензии были предъявлены почему-то только к дачникам, а жителей коттеджного поселка прокуратура решила не беспокоить. Против участия в деле новых ответчиков из «Царицынской усадьбы» выступила также прокуратура.





Также суд отказал дачникам в привлечении к процессу одного из первых владельцев участка, где сейчас расположены дачи волгоградцев, разделив позицию прокуратуры в этом вопросе. При том, что именно этот гражданин 13 лет назад подавал заявление об изменении разрешенного вида использования земли в сельскую администрацию и оно было удовлетворено.



Дачникам также не удалось привлечь внимание областного суда к такой детали, как отсутствие оригинала протеста прокуратуры на решение сельских депутатов и администрации Куйбышевского поселения от 2011 года. Хотя прокурор и признался в том, что предоставить данный оригинал «затруднительно», суд счел возможным наличие в деле копии данного документа и не стал задавать лишних вопросов инициатору иска.

Отклонено было и ходатайство волгоградцев о предоставлении суду материалов проверки прокуратуры решения органа власти, проведенной в 2024 году. Хотя именно ее результаты и послужили поводом для подачи иска. Юристы ответчиков тщетно пытались акцентировать внимание суда на игнорирование прокуратурой этого момента, несмотря на отправленные дачниками жалобы в Генпрократуру и СК РФ. Но они были спущены на местный уровень и выяснить, были бы допущены нарушения при проведении данной проверки, до сих пор не удалось.







Суд также пришел на помощь прокуратуре и в другом моменте. На рассмотрении апелляционной жалобы на решение Среднеахтубинского районного суда, защитившего дачников от претензий надзорного органа, прокурор потребовал привлечь к процессу человека, которого уже нет в живых. Подчеркнем, именно этот момент и стал поводом для неожиданного разворота в деле и позволил вместо вынесения решения по жалобе начать новый процесс. Тогда, напомним, областной суд удовлетворил устное ходатайство прокуратуры о привлечении в качестве ответчика первого собственника спорного участка. В надзорном органе даже не потрудились выяснить, жив ли он.

Из «неудобного» положения удалось выйти на втором заседании - суд решил привлечь к делу родственников умершего человека. При этом представитель одного из «нулевых» собственников так и не смог добиться от судьи ответа на свой вопрос, что вообще прокуратура и суд хотят от его доверителей, которые уже давно не имеют отношения к оспариваемой земле.





Между тем, по мнению юристов, представляющих интересы волгоградских дачников, сделано это было только для того, чтобы решение суда не могло быть впоследствии оспорено по формальным признакам.



- Нам совершенно непонятно, почему суд ввел ответчиком одного из двух первых собственников земли, которого почему-то прокуратура очень хотела увидеть в деле, и отказал в привлечении к делу в качестве ответчика другого такого же собственника, которого хотели привлечь мы, - делится собеседник. – Чем отличаются эти два собственника друг от друга? Только тем, на наш взгляд, что один из них понадобился прокуратуре, чтобы «закрутить» процесс заново и добиться своего – признать решение об изменении назначения земли незаконным, чтобы лишить добросовестных покупателей участков законной собственности. Отклонение нашего ходатайства о привлечении к делу второго собственника может говорить о том, что суд не собирается вникать в детали событий 13-летней давности. И, вполне возможно, решение, как говорится, уже «на столе».



Мрачные перспективы

Между тем, пока точка в деле не поставлена. Суд перенес заседание на 24 декабря. Оно пройдет уже с участием правопреемников умершего ответчика.







Напомним, эта шокирующая история берет свое начало с осени прошлого года. Тогда одиннадцати дачникам, которые несколько лет назад с соблюдением всех необходимых процедур приобрели земельные участки в Среднеахтубинском районе и уже успели построить на них дома, вдруг пришли повестки в суд. Людей чуть ли не обвинили в незаконном отжатии государственной земли. Прокуратура посчитала, что принятое в 2011 году решение сельских чиновников об изменении разрешенного вида использования оспариваемой в настоящее время земли было неправомерным. А значит, заниматься дачной деятельностью и строить дома там было нельзя. При этом истечение сроков давности рассмотрения подобных дел надзорные органы не смутило.

Среднеахтубинский районный суд после тщательного рассмотрения дела отказал прокуратуре в заявленных исковых требованиях. Однако истец обжаловал это решение в Волгоградском областном суде, где на основании удовлетворения ходатайства прокуратуры рассмотрение дела стартовало заново - по правилам первой инстанции, и с правом вынесения нового решения по делу. И кажется, волгоградцы знают, каким оно будет.







Люди прекрасно понимают, что в случае удовлетворения иска прокуратуры они лишатся своих участков и домов, в которые было вложено немало средств.

Среди них нет миллионеров и олигархов. Эти люди залезали в кредиты и ипотеку, продавали квартиры, чтобы построить дом на природе для своих семей и своих детей. Один из дачников, Антон Цыбульский, отец двоих детей, - обычный строитель. Он вынужден работать в буквальном смысле слова по ночам, едва успевая платить ипотечные взносы. Мужчина помимо того, что содержит семью, вынужден теперь еще и оплачивать работу юристов, пытающихся спасти собственность граждан. Если его лишат собственности, расплачиваться за изъятую и уже не принадлежащую ему недвижимость ему придется еще много лет.

Антон, как и другие его товарищи по несчастью, уверен в том, что землю, которую сейчас хотят забрать у законных владельцев, вряд ли на самом деле хотят вернуть под сельхозугодья, как того добивается прокуратура. А на самом деле она просто кому-то очень сильно приглянулась. И вместо нынешних скромных домиков, возможно, здесь скоро появится коттеджный поселок с домами по космической для обычных граждан цене…



Фото Геннадия Гуляева

