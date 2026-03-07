



7 марта в Новоаннинском районе Волгоградской области произошло ДТП с участием нескольких грузовиков. По информации очевидцев, ранним утром фуры в лобовую столкнулись на 717-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» у моста через реку Бузулук в границах города Новоаннинский. Жуткие последствия аварии очевидцы засняли на видео.





Судя по опубликованным кадрам, от кабин большегрузов практически ничего не осталось. На месте работают медики и спасатели. По данным последних, в аварии есть погибший.

- В 07:21 поступило сообщение о ДТП на трассе Р-22 в Новоаннинском районе Волгоградской области. По предварительной информации, произошло столкновение фуры и грузовой «Газели». К сожалению, один из водителей погиб.Подразделение 47-й ПСЧ произвели деблокировку погибшего, — рассказали в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

По информации облкомздрава, второй водитель серьёзных травм не получил. Первая помощь мужчине была оказана на месте. От госпитализации он отказался.

В ГУ МВД России по Волгоградской области уточнили, что столкновение автомашин Volvo и «ГАЗель» произошло в 07:30. Водитель последней от полученных травм погиб на месте.

Водители сообщают, что движение на данном участке осложнено. Проезд автомобилей осуществляется реверсно по единственной свободной полосе.

- По обочине не объедешь — отбойники. Поначалу всё встало, но сейчас помаленьку поехали. Сложнее всего скопившемуся каравану фур, — рассказал журналистам один из очевидцев.

Отметим, по данным сервиса «Яндекс Карты» на 9:15, затор на федеральной трассе уже растянулся на 3 километра.

Фото и видео: Новоаннинский сегодня / t.me