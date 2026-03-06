



Волжский городской суд в Волгоградской области признал 39-летнего водителя маршрутки виновным в гибели 9-летней девочки, которая на самокате попала под колеса микроавтобуса. Виновнику этого резонансного ДТП назначено 2,5 года лишения свободы в колонии-поселения.

Как уточнили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области, приговором суда осужденный на 2,5 года также лишен прав управления транспортными средствами. Удовлетворен и граждански иск о взыскании с водителя в пользу родителей девочки 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Напомним, что смертельное ДТП произошло 22 сентября 2025 года на пересечении улиц Оломоуцкая и Мира. Маршрутка №24а поворачивала с Оломоуцкой на Мира и сбила девочку, которая пересекала проезжую часть на самокате по регулируемому пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась на месте.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Фото: Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области

Видео: POWERNET





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!