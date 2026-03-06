Главное

Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского

Актуально

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

Федеральные новости

Федеральные новости
 Путин поручил ограничить движение самокатчиков по тротуарам
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос ограничения движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам в российских регионах. Это один из пунктов списка, опубликованного Кремлем 5 марта. Согласно поручению...
Федеральные новости
 Ростовчанам выплатят по 1 млн рублей за «убитые» дронами ВСУ машины
Власти города Ростов-на-Дону утвердили компенсации жителям города за повреждение личного транспорта при атаках дронами ВСУ. Регламент, сообщает Привет-Ростов, уже опубликован на сайте местной администрации. – Размер компенсации напрямую...
Расследования

В Волжском оглашен приговор виновнику гибели в ДТП ребенка на самокате

Расследования 06.03.2026 14:53
0
06.03.2026 14:53



Волжский городской суд в Волгоградской области признал 39-летнего водителя маршрутки виновным в гибели 9-летней девочки, которая на самокате попала под колеса микроавтобуса. Виновнику этого резонансного ДТП назначено 2,5 года лишения свободы в колонии-поселения.

Как уточнили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области, приговором суда осужденный на 2,5 года также лишен прав управления транспортными средствами. Удовлетворен и граждански иск о взыскании с водителя в пользу родителей девочки 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Напомним, что смертельное ДТП произошло 22 сентября 2025 года на пересечении улиц Оломоуцкая и Мира. Маршрутка №24а поворачивала с Оломоуцкой на Мира и сбила девочку, которая пересекала проезжую часть на самокате по регулируемому пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась на месте. 

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. 

Фото: Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области 

Видео: POWERNET


Комментарии
Лента новостей

14:53
В Волжском оглашен приговор виновнику гибели в ДТП ребенка на самокатеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:51
Опубликованы фото макета памятника героям СВО, который появится в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:36
Под Волгоградом простятся с погибшим на СВО Василием КарасинскимСмотреть фотографии
14:17
Капли для носа на бишофите, не вызывающие привыкания, разработали в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:50
Под Волгоградом ОПГ похитила выплаты участника СВОСмотреть фотографии
13:48
Волгоградцам впервые показали проект мемориала участникам СВО у Мамаева курганаСмотреть фотографии
13:05
В Волгограде отметят 100-летие композитора Александра ЗацепинаСмотреть фотографии
12:50
Волгоградские реставраторы восстановили собрание поучений 1779 годаСмотреть фотографии
12:31
Налоговая напомнила волгоградцам о сроках сдачи годовой отчетностиСмотреть фотографии
12:16
Андрей Бочаров поздравил участниц СВО с 8 мартаСмотреть фотографии
11:45
«Признал вину и активно помогает следствию»: защита убийцы судьи Кибальникова рассчитывает на смягчение приговораСмотреть фотографии
11:21
4,5% волгоградок командуют на работеСмотреть фотографии
10:55
Волгоградцы с 1 апреля смогут самолетом добраться до КалининградаСмотреть фотографии
10:51
Житель села под Волгоградом забил до смерти женуСмотреть фотографии
10:42
Под Волгоградом спасатели пятые сутки ищут утонувшего волжанинаСмотреть фотографии
10:12
Пасмурная и ветреная погода ждет волгоградцев 8 мартаСмотреть фотографии
10:01
В Волгограде УФСБ разоблачило «обнальщика» с 20-миллионым оборотомСмотреть фотографии
09:44
Благоустройство проспекта Металлургов в Волгограде завершат за 118 млн рублейСмотреть фотографии
09:23
Женщина в мире мужских профессий: Анастасия Пивцайкина – мама троих детей и сотрудница ЕвроХим-ВолгаКалияСмотреть фотографии
08:55
СИЗО в центре Волгограда возьмут под охрануСмотреть фотографии
08:41
В Волгограде из-за ДТП изменились маршруты трех трамваевСмотреть фотографии
08:07
Канализацию в Даниловке Волгоградской области отремонтируют за 43 млн рублейСмотреть фотографии
07:28
8 БПЛА сбили рядом с Волгоградской областьюСмотреть фотографии
07:12
«Ехали за 400 км»: концерт группы Кипелов сорван в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:31
Волгоградка помогла 69-летней маме подарить мошенникам 5 миллионовСмотреть фотографии
05:58
Волгоградские приставы спасли семейство хаски с выводкомСмотреть фотографии
05:48
Радиация в Волгоградской области оставалась в норме в февралеСмотреть фотографии
22:04
Бочаров назначил заместителей реготделения ЕР в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:30
Житель Волгоградской области отравил «Агрокиллером» соседей и землюСмотреть фотографии
20:56
В Волгограде отменены два концерта Лазарева из-за аварии на площадкеСмотреть фотографииCмотреть видео
 