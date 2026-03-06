Молодёжный «Ротор» открывает сезон победой





Сегодня в Москве состоялся 1‑й тур Чемпионата России по молодёжной футбольной лиге (МФЛ), группа Б. Матч прошёл на стадионе «Лужники» (поле № 8) и закончился минимальной победой гостей.

Перед началом игры символический удар произвёл легенда московского «Торпедо» Николай Савичев. Проводив почётного гостя аплодисментами, волжане ввели мяч в игру с центра поля и уже на первой минуте подали угловой. Команды действовали осторожно, предпочитая держать мяч в центре поля и выжидать момент для атаки. На 11‑й минуте торпедовцы неудачно ввели мяч от ворот, волжане перехватили его: нападающий волгоградцев Михаил Семененко пяткой протолкнул мяч на ход Данилу Кувакину, который переправил его в левый нижний угол. Московская команда ответила на пропущенный гол опасным моментом с участием Артёма Джиошвили, который отразил вратарь гостей Александр Прохоров.

На третьей добавленной минуте второго тайма «Торпедо» заработало пенальти усилиями полузащитника Прохора Зимерова. Однако Александр Прохоров не стал гадать, а сыграл по мячу и намертво взял удар Марко Вучковича. А перед финальным свистком вратарь «Ротора» ликвидировал выход один на один Антона Имангулова.

Напомним, что Александр Прохоров присоединился к волгоградскому «Ротору» несколько дней назад. Дубль «Ротора» заключил с ним профессиональный контракт, но свой опыт Александр начнёт получать выступая за «Ротор-М».

Главный тренер волгоградцев Денис Снимщиков прокомментировал старт сезона:

– Серьёзно готовились к матчу. Играли на выезде с хорошей командой – и я благодарен ребятам за то, что вытерпели. В плане созидательной игры не всё получалось, и, наверное, это из‑за волнения – оно чувствовалось и с их стороны, и с нашей. Всё-таки первая игра сезона, мы только вкатываемся. Позитивный момент – победа. Она придаст команде необходимую психологическую уверенность.