«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Путин поручил ограничить движение самокатчиков по тротуарам
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос ограничения движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам в российских регионах. Это один из пунктов списка, опубликованного Кремлем 5 марта. Согласно поручению...
Федеральные новости
 Ростовчанам выплатят по 1 млн рублей за «убитые» дронами ВСУ машины
Власти города Ростов-на-Дону утвердили компенсации жителям города за повреждение личного транспорта при атаках дронами ВСУ. Регламент, сообщает Привет-Ростов, уже опубликован на сайте местной администрации. – Размер компенсации напрямую...
Спорт

Молодёжный «Ротор» открывает сезон победой

Спорт 06.03.2026 19:12
0
06.03.2026 19:12


Сегодня в Москве состоялся 1‑й тур Чемпионата России по молодёжной футбольной лиге (МФЛ), группа Б. Матч прошёл на стадионе «Лужники» (поле № 8) и закончился минимальной победой гостей.

Перед началом игры символический удар произвёл легенда московского «Торпедо» Николай Савичев. Проводив почётного гостя аплодисментами, волжане ввели мяч в игру с центра поля и уже на первой минуте подали угловой. Команды действовали осторожно, предпочитая держать мяч в центре поля и выжидать момент для атаки. На 11‑й минуте торпедовцы неудачно ввели мяч от ворот, волжане перехватили его: нападающий волгоградцев Михаил Семененко пяткой протолкнул мяч на ход Данилу Кувакину, который переправил его в левый нижний угол. Московская команда ответила на пропущенный гол опасным моментом с участием Артёма Джиошвили, который отразил вратарь гостей Александр Прохоров.

На третьей добавленной минуте второго тайма «Торпедо» заработало пенальти усилиями полузащитника Прохора Зимерова. Однако Александр Прохоров не стал гадать, а сыграл по мячу и намертво взял удар Марко Вучковича. А перед финальным свистком вратарь «Ротора» ликвидировал выход один на один Антона Имангулова.

Напомним, что Александр Прохоров присоединился к волгоградскому «Ротору» несколько дней назад. Дубль «Ротора» заключил с ним профессиональный контракт, но свой опыт Александр начнёт получать выступая за «Ротор-М».

Главный тренер волгоградцев Денис Снимщиков прокомментировал старт сезона:

– Серьёзно готовились к матчу. Играли на выезде с хорошей командой – и я благодарен ребятам за то, что вытерпели. В плане созидательной игры не всё получалось, и, наверное, это из‑за волнения – оно чувствовалось и с их стороны, и с нашей. Всё-таки первая игра сезона, мы только вкатываемся. Позитивный момент – победа. Она придаст команде необходимую психологическую уверенность.

«Торпедо-М» (Москва) – «Ротор-М» (Волгоград) – 0:1 (0:1).
6 марта. Москва. Стадион: Лужники, поле №8. 32 зрителя.
Судьи: Оскар Миннулин (Уфа).
«Торпедо-М»: Згиблов, Букин (к), Таланов, Газыев, Дубровин, Джиошвили (Коннов, 73), Микоян (Вучкович, 71), Шмелев, Билецкий, Исадибиров (Есин, 81), Имангулов.
«Ротор-М»: Прохоров, Амирханян, Кашлев, Асланян, Петрунькин, Закиров, Града, Кычанов, Слепужников, Семененко, Кувакин.
Голы: Кувакин, 11.
Незабитый пенальти: Вучкович, 90+4 (вратарь).
Предупреждения: Билецкий, 39.
Удаление: Жуков, 86 (Главный тренер).

Следующий тур «Ротор-М» проведёт 13 марта на выезде, соперником волгоградцев станет грозненский «Ахмат».

Александр Веселовский

Фото: Молодёжная футбольная лига

Лента новостей

20:43
Волгоградская облдума сформулировала 9 вопросов к Бочарову на злобу дняСмотреть фотографии
20:15
Росводресурсы изменили работу водохранилищ Волги и Камы из-за притока водыСмотреть фотографии
19:52
Волгоградские медучреждения до 10 марта перешли на особый режим работыСмотреть фотографии
19:18
В Волгограде трамвай наехал на сидевшего на рельсах мужчинуСмотреть фотографии
19:12
Молодёжный «Ротор» открывает сезон победойСмотреть фотографии
18:50
«Еще не вечер. И не 8 Марта, в конце концов»: в Волгограде ждут праздничного наплыва на цветочных рынкахСмотреть фотографииCмотреть видео
18:35
Сталинградское шоссе появилось на выезде из Саратова в сторону ВолгоградаСмотреть фотографии
18:10
Депутат ГД Чернышов опять предложил сократить рабочую пятницу для женщинСмотреть фотографии
17:38
В Волгоградской области МРОТ к 2030 году вырастет до 35 тысячСмотреть фотографии
17:37
Победа на классе: «СКИФ‑Восток» переиграл «Спартак‑Волгоград»Смотреть фотографии
16:50
Копят на «черный день»? Волгоградский бизнес ужимается в расходахСмотреть фотографии
16:27
В Волгограде на трамвайный маршрут №11 выпустили новый вагонСмотреть фотографииCмотреть видео
16:19
Петр I вернулся на набережную Волгограда в бронзовом видеСмотреть фотографии
16:17
Пьяный автослесарь на угнанном авто разбил 7 машин в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:58
В Волгоградской области в феврале искали 23 пропавших жителейСмотреть фотографии
15:48
«Ростелеком Книги», «Литрес» и «Читай-город» назвали вдохновляющие черты литературных героиньСмотреть фотографии
14:53
В Волжском оглашен приговор виновнику гибели в ДТП ребенка на самокатеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:51
Опубликованы фото макета памятника героям СВО, который появится в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:36
Под Волгоградом простятся с погибшим на СВО Василием КарасинскимСмотреть фотографии
14:17
Капли для носа на бишофите, не вызывающие привыкания, разработали в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:50
Под Волгоградом ОПГ похитила выплаты участника СВОСмотреть фотографии
13:48
Волгоградцам впервые показали проект мемориала участникам СВО у Мамаева курганаСмотреть фотографии
13:05
В Волгограде отметят 100-летие композитора Александра ЗацепинаСмотреть фотографии
12:50
Волгоградские реставраторы восстановили собрание поучений 1779 годаСмотреть фотографии
12:31
Налоговая напомнила волгоградцам о сроках сдачи годовой отчетностиСмотреть фотографии
12:16
Андрей Бочаров поздравил участниц СВО с 8 мартаСмотреть фотографии
11:45
«Признал вину и помогает следствию»: какой срок грозит убийце судьи КибальниковуСмотреть фотографии
11:21
4,5% волгоградок командуют на работеСмотреть фотографии
10:55
Волгоградцы с 1 апреля смогут самолетом добраться до КалининградаСмотреть фотографии
10:51
Житель села под Волгоградом забил до смерти женуСмотреть фотографии
 