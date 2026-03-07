Главное

Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Путин поручил ограничить движение самокатчиков по тротуарам
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос ограничения движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам в российских регионах. Это один из пунктов списка, опубликованного Кремлем 5 марта. Согласно поручению...
 Ростовчанам выплатят по 1 млн рублей за «убитые» дронами ВСУ машины
Власти города Ростов-на-Дону утвердили компенсации жителям города за повреждение личного транспорта при атаках дронами ВСУ. Регламент, сообщает Привет-Ростов, уже опубликован на сайте местной администрации. – Размер компенсации напрямую...
Росавиация из-за нового налёта БПЛА остановила работу аэропорта в Волгограде

Общество 07.03.2026 22:26
07.03.2026 22:26


Вечером 7 марта Росавиация второй раз за сутки ограничила работу аэропорта в Волгограде. Воздушной гавани с 22:13 запрещено отправлять и принимать самолёты.

- Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, - сообщил регулятор.

Отметим, ранее в Волгоградской области и в соседних регионах была объявлена беспилотная опасность. Отдельные БПЛА уже фиксировались мониторинговыми Telegram-каналами в северных районах региона.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Общество 07.03.2026 22:26
Общество 07.03.2026 21:44
Общество 07.03.2026 21:09
Общество 07.03.2026 20:12
Общество 07.03.2026 18:52
Общество 07.03.2026 17:18
Общество 07.03.2026 14:12
Общество 07.03.2026 13:47
Общество 07.03.2026 13:28
Общество 07.03.2026 12:45
Общество 07.03.2026 11:33
Общество 07.03.2026 10:34
Общество 07.03.2026 10:01
Общество 07.03.2026 08:10
Общество 07.03.2026 06:57
