



Вечером 7 марта Росавиация второй раз за сутки ограничила работу аэропорта в Волгограде. Воздушной гавани с 22:13 запрещено отправлять и принимать самолёты.

- Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, - сообщил регулятор.

Отметим, ранее в Волгоградской области и в соседних регионах была объявлена беспилотная опасность. Отдельные БПЛА уже фиксировались мониторинговыми Telegram-каналами в северных районах региона.

Фото из архива ИА «Высота 102»