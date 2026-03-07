В Волгограде снят шестичасовой запрет на работу аэропорта





Утром 7 марта аэропорт Волгограда начал возвращаться в привычный ритм работы после продолжительного запрета на использование воздушного пространства региона гражданскими судами. В 6:42 Росавиация сообщила об отмене плана «Ковёр», введённого ранее на фоне массовой беспилотной атаки БПЛА на южные регионы России.

- В аэропорту Волгограда сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они вводились для обеспечения безопасности полетов — подчёркивается в сообщении регулятора.

Отметим, в общей сложности запрет действовал в течение шести часов. Одновременно ограничения также были отменены и для воздушных гаваней в Калуге, Саратове, Пензе и Ульяновске. Ранее в Волгоградской области также был снят режим беспилотной опасности.

Фото из архива ИА «Высота 102»