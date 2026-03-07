В Волгограде иномарка сбила пешехода у остановки «Руднева»





6 марта в Кировском районе Волгограда произошло ДТП с участием иномарки. В первой половине дня автомобиль сбил женщину на переходе у автобусной остановки «Руднева».

- В 09:40 39-летний водитель, управляя автомашиной Chery Tiggo, напротив дома № 121/3 по 64-й Армии совершил наезд на женщину, которая завершала переход проезжей части дороги по регулируемому пешеходному переходу, - уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Пострадавшая доставлена каретой скорой помощи в больницу.

Фото из архива ИА «Высота 102»