Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Путин поручил ограничить движение самокатчиков по тротуарам
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос ограничения движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам в российских регионах. Это один из пунктов списка, опубликованного Кремлем 5 марта. Согласно поручению...
Федеральные новости
 Ростовчанам выплатят по 1 млн рублей за «убитые» дронами ВСУ машины
Власти города Ростов-на-Дону утвердили компенсации жителям города за повреждение личного транспорта при атаках дронами ВСУ. Регламент, сообщает Привет-Ростов, уже опубликован на сайте местной администрации. – Размер компенсации напрямую...
В Волгограде трамвай наехал на сидевшего на рельсах мужчину

Происшествия 06.03.2026 19:18
0
06.03.2026 19:18

В Дзержинском районе Волгограда трамвай наехал на пешехода. Как сообщает ИА «Высота 102», ДТП произошло накануне на Ангарском. 

Напомним, что вечером 5 марта сообщалось об остановке движения трамваем, курсирующих до Жилгородка из Центрального района. В ГУ МВД России по Волгоградской области назвали причину происшествия на следующий день.  

– В 19-45 час. 59-летняя женщина-водитель, управляя трамваем «Львёнок», двигаясь по ул. Ангарская, напротив дома №7 при выполнении маневра поворота направо совершила наезд на пешехода, который сидел на трамвайных путях, – сообщали в Главке полиции.

Известно, что в результате наезда мужчина получил травмы и был доставлен в больницу с места происшествия.   

20:43
Волгоградская облдума сформулировала 9 вопросов к Бочарову на злобу дняСмотреть фотографии
20:15
Росводресурсы изменили работу водохранилищ Волги и Камы из-за притока водыСмотреть фотографии
19:52
Волгоградские медучреждения до 10 марта перешли на особый режим работыСмотреть фотографии
19:18
В Волгограде трамвай наехал на сидевшего на рельсах мужчинуСмотреть фотографии
19:12
Молодёжный «Ротор» открывает сезон победойСмотреть фотографии
18:50
«Еще не вечер. И не 8 Марта, в конце концов»: в Волгограде ждут праздничного наплыва на цветочных рынкахСмотреть фотографииCмотреть видео
18:35
Сталинградское шоссе появилось на выезде из Саратова в сторону ВолгоградаСмотреть фотографии
18:10
Депутат ГД Чернышов опять предложил сократить рабочую пятницу для женщинСмотреть фотографии
17:38
В Волгоградской области МРОТ к 2030 году вырастет до 35 тысячСмотреть фотографии
17:37
Победа на классе: «СКИФ‑Восток» переиграл «Спартак‑Волгоград»Смотреть фотографии
16:50
Копят на «черный день»? Волгоградский бизнес ужимается в расходахСмотреть фотографии
16:27
В Волгограде на трамвайный маршрут №11 выпустили новый вагонСмотреть фотографииCмотреть видео
16:19
Петр I вернулся на набережную Волгограда в бронзовом видеСмотреть фотографии
16:17
Пьяный автослесарь на угнанном авто разбил 7 машин в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:58
В Волгоградской области в феврале искали 23 пропавших жителейСмотреть фотографии
15:48
«Ростелеком Книги», «Литрес» и «Читай-город» назвали вдохновляющие черты литературных героиньСмотреть фотографии
14:53
В Волжском оглашен приговор виновнику гибели в ДТП ребенка на самокатеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:51
Опубликованы фото макета памятника героям СВО, который появится в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:36
Под Волгоградом простятся с погибшим на СВО Василием КарасинскимСмотреть фотографии
14:17
Капли для носа на бишофите, не вызывающие привыкания, разработали в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:50
Под Волгоградом ОПГ похитила выплаты участника СВОСмотреть фотографии
13:48
Волгоградцам впервые показали проект мемориала участникам СВО у Мамаева курганаСмотреть фотографии
13:05
В Волгограде отметят 100-летие композитора Александра ЗацепинаСмотреть фотографии
12:50
Волгоградские реставраторы восстановили собрание поучений 1779 годаСмотреть фотографии
12:31
Налоговая напомнила волгоградцам о сроках сдачи годовой отчетностиСмотреть фотографии
12:16
Андрей Бочаров поздравил участниц СВО с 8 мартаСмотреть фотографии
11:45
«Признал вину и помогает следствию»: какой срок грозит убийце судьи КибальниковуСмотреть фотографии
11:21
4,5% волгоградок командуют на работеСмотреть фотографии
10:55
Волгоградцы с 1 апреля смогут самолетом добраться до КалининградаСмотреть фотографии
10:51
Житель села под Волгоградом забил до смерти женуСмотреть фотографии
 