В Волгограде трамвай наехал на сидевшего на рельсах мужчину

В Дзержинском районе Волгограда трамвай наехал на пешехода. Как сообщает ИА «Высота 102», ДТП произошло накануне на Ангарском.

Напомним, что вечером 5 марта сообщалось об остановке движения трамваем, курсирующих до Жилгородка из Центрального района. В ГУ МВД России по Волгоградской области назвали причину происшествия на следующий день.

– В 19-45 час. 59-летняя женщина-водитель, управляя трамваем «Львёнок», двигаясь по ул. Ангарская, напротив дома №7 при выполнении маневра поворота направо совершила наезд на пешехода, который сидел на трамвайных путях, – сообщали в Главке полиции.

Известно, что в результате наезда мужчина получил травмы и был доставлен в больницу с места происшествия.