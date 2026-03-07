В Волгограде отменили субботние рейсы из Дубая и обратно





7 марта в аэропорту Волгограда произошли корректировки в расписании прилёта и вылета самолётов. Согласно информации табло, сразу несколько авиарейсов отменены или отложены на более поздний срок.

С 10:35 на 12:10 перенесён прилёт рейса № DP 6965 из Москвы авиакомпании «Победа». Этот же самолёт рейсом № DP 6966 вылетит с часовым опозданием в обратном направлении в 12:40.

С 11:55 на 13:20 отложен прилёт рейса из Казани № EO 904 лоукостера «Икар». В обратном направлении рейс № EO 903 вылетит с 40-минутной задержкой в 14:00.

Кроме того, на фоне продолжающихся боевых действий на Ближнем Востоке уже не первый раз за неделю срываются рейсы, связывающие областной центр с ОАЭ. Прилёт рейса № FZ 961 из Дубая авиакомпании Flydubai, запланированный на 22:20 7 марта, отменён. Также отменён и рейс № FZ 962 в 23:20 в обратном направлении.

Фото из архива ИА «Высота 102»