В Волгограде вручили юбилейную премию «Женщина года»

В Волгограде в преддверии Международного женского дня состоялась торжественная церемония награждения победительниц X региональной премии «Женщина года».
Конкурс на протяжении десяти лет объединяет самых активных, успешных и талантливых жительниц региона. В этом году победителей определили в 10 номинациях, охватывающих самые разные сферы деятельности от здравоохранения и предпринимательства до благотворительности и безопасности.
Награды в особой номинации «Хранительница традиций» вручил Сергей Ертулов, заместитель управляющего Южным филиалом ПСБ. Было определено сразу три победителя: гендиректор ООО «УЗОРЫ» из Урюпинска Раиса Казимирова, член совета ветеранов Тракторозаводского района Волгограда Татьяна Федосеева, заместитель председателя совета ветеранов Центрального района Волгограда Наталья Сиволобова.
– Сегодня, когда мир стремительно меняется, именно женщины остаются тем самым «якорем», который сохраняет связь поколений, семейные обычаи и духовно-нравственные ценности. Вы создаете атмосферу любви и заботы, воспитываете детей, передаете им культурный код нашей страны. Премия «Женщина года» в десятый раз доказала: для женщин нет ничего невозможного. ПСБ гордится возможностью быть частью этой истории и желает всем женщинам Волгоградской области новых свершений, счастья и весеннего настроения, – сказал Сергей Ертулов
Атмосферу праздника создавали не только поздравления и выступления артистов, но и знаки внимания от организаторов. Перед началом церемонии ПСБ, который традиционно поддерживает конкурс, подарил всем гостям нежные букеты мимозы – символа прихода весны и хорошего настроения.
Участие в награждении также приняли председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин, президент Союза женщин России Екатерина Лахова, председатель «Волгоградского областного союза женщин» Нина Черняева, представители администрации региона и известные общественные деятели.
