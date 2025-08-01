Жители Красноармейского района Волгограда заявили в экологические службы о невыносимом запахе, который они ощущают на территории района. Как сообщает V102.RU, волгоградцы в местных пабликах обсуждают возможные причины зловония и делятся своими наблюдениями.

- 31 июля 2025 года, примерно с 20:00 в Красноармейском районе чувствуется сильный неприятный запах — похоже на тухлятину или сероводород. Непонятно, откуда он взялся, но ощущается в воздухе довольно явно, - указывают жители района.

В комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области сообщили, что такие обращения к экологам поступали. В настоящее время они проверяются.

- 31 июля на дежурный телефон оперативной службы ГБУ ВО «РЦЭК» поступило обращение относительно неприятного запаха в ночное время в Красноармейском районе Волгограда. В связи с данным обстоятельством лаборатория ГБУ ВО «РЦЭК» выехала на территорию Красноармейского района, для проведения обследования территории и отбора проб атмосферного воздуха. По результатам аналитического контроля состояния атмосферы будут приняты соответствующее решение, - сообщили в профильном комитете.

Ранее, 30 июля, указанная лаборатория уже отбирала пробы атмосферного воздуха в этом районе, но тогда никаких нарушений зафиксировано не было.

Фото из архива V102.RU