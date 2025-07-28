Землю в Волжском залили нефтью при демонтаже цистерн

В городе Волжском Волгоградской области нефтепродуктами залили почву в промзоне. Как сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, происшествие случилось при производстве демонтажа цистерн на земельном участке на улице Логинова.





Сотрудники природоохранного ведомства совместно с полицейскими выезжали на место и зафиксировали данное правонарушение.

- Специалистами ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области отобраны пробы почвы, а также произведены площадные измерения. Площадь, подверженная загрязнению, составила 220 кв.м, - сообщили в управлении.





По результатам лабораторных исследований будет рассчитан ущерб, нанесенный экологии. Также будут приняты меры к виновным лицам.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора