



Волгоградский «Ротор» сегодня, 19 июля, стартовал в новом сезоне Первой лиги с победы над ульяновской «Волгой» в гостях со счетом 2:1. Победный мяч в составе сине-голубых в концовке поединка забил Александр Клещенко.

В начале каждого чемпионата нередко случаются сенсационные результаты, так как команды только завершили предсезонную подготовку и в силу специфики работы команд на сборах кто-то из них может просто не успеть набрать оптимальные кондиции к первому туру. И сегодняшняя игра «Ротора», несмотря на положительный итоговый результат, показала, что волгоградцы находятся еще в процессе набора игровой формы.

На встречу первого тура против новичка лиги из Ульяновска главный тренер гостей Денис Бояринцев выпустил следующий состав - место в воротах занял основной голкипер и лучший игрок команды прошлого сезона Никита Чагров. Линию обороны составили Николай Покидышев, Александр Клещенко, Андрей Семенов и Вячеслав Бардыбахин. В центре поля вышли капитан Сергей Макаров, Никита Плотников и Михаил Мальцев. По краям расположились Дмитрий Сасин и Илья Сафронов. На острие атаки с первых минут появился «лимитчик» (молодой футболист 2004 года рождения) Кирилл Никишин. Таким образом, гости на матч с «Волгой» выбрали схему 4-2-3-1.

Отметим, Покидышев, Бардыбахин, Сасин и Никишин являются новичками коллектива. Поэтому более половины игроков стартового состава можно назвать уже старожилами. Не оказалось в заявке еще двух новичков - полузащитников Анатолия Макарова и Артема Симоняна.

Главный тренер «Волги», известный волгоградский специалист Михаил Белов отправил с самого начала в атаку новобранца Кирилла Фольмера, который в весенней части группы «Серебро» Второй лиги за «Сибирь» забил два мяча и отдал 16 результативных передач в 18 поединках. Также особую опасность таил в себе форвард желто-черных Дмитрий Каменщиков, один из ключевых исполнителей хозяев, отличившийся 16 раз в 35 матчах сезона 24/25.

Помимо того, что сегодня на стадионе «Труд» имени Льва Яшина зрители увидели волжское дерби, интересная дуэль была и на тренерских позициях. Бояринцев и Белов являются хорошими друзьями и ранее совместно отработали в нескольких командах. Но товарищеские отношения остались за пределами поля. Сегодня на 90 игровых минут Михаил Владимирович и Денис Константинович стали соперниками, которые жаждали со своими командами заработать три очка и открыть новый сезон победой.

Несмотря на изначальный статус соперников («Ротор» занял девятое место в прошлом розыгрыше Первой лиги), именно «Волга» начала встречу активнее, действуя первым номером. Хозяева на старте противостояния не стеснялись идти в мощный прессинг и много времени проводили с мячом на чужой половине. Первый момент желто-черные создали на третьей минуте. После подачи с левого фланга Чагров не смог добраться до мяча, который отлетел к нападающему Артуру Мурзе. Форвард не воспользовался предоставленной возможностью и головой неточно пробил с линии вратарской. Это был первый эпизод, после которого волгоградские болельщики могли сказать, что их любимой команде повезло оставить ворота нераспечатанными.

Вскоре снова все тот же Мурза угрожал воротам соперника. Артур удачно сыграл на опережении в чужой штрафной и мощно пробил, но полет мяча прервал головой Покидышев. Наверняка тренерский штаб сине-голубых ожидал не такого начала от своих футболистов. Денис Бояринцев выглядел задумчивым на тренерской скамейке. Гости долгое время не могли нащупать игру в атаке, в том числе благодаря уверенным действиям всего ульяновского коллектива, который не стушевался перед «Ротором».

При этом волгоградцы терпели и дождались своего шанса. На 29-й минуте Сергей Макаров, получивший незадолго до этого желтую карточку, с центра поля выверенной передачей отправил вперед Дмитрия Сасина. Полузащитник совершил мощный рывок и отдал пас на пустые ворота Сафронову. Илье осталось только не промахнуться и хладнокровно отправить мяч в сетку, с чем седьмой номер «Ротора» успешно справился. Сине-голубые, которые тяжело входили в данную встречу, вышли вперед к ликованию своих преданных поклонников, в том числе и тех, кто в большом количестве поддерживал команду непосредственно на трибунах.

Буквально сразу же «Волга» имела отличный шанс сравнять. После навеса с фланга Ибрагимов пробил опасно в угол. Чагрову пришлось демонстрировать чудеса реакции и в падении Никита совершил фантастический по красоте сейв, вытащив тяжелейший мяч. Хозяева продолжали оказывать давление и оперативно провели еще одну комбинацию. На этот раз Каменщиков вышел на ударную позицию, но не смог поразить ворота. «Ротор» удержал до перерыва минимальное преимущество.

Во втором тайме «Волга» вышла с настроем как можно быстрее забить. К сожалению для гостей, им это удалось уже на 48-й минуте. С углового отличился Хабибуллин. Стоит отметить, что хозяева свой гол заслужили по игре. На 60-й минуте Бояринцев произвел тройную замену - вместо Никишина, Сафронова и Сасина вышли Арбузов, Хохлачев и Давидян. Вскоре «Ротор» получил право на опасный штрафной. С угла поля навесил Макаров и Дмитрий Лаврищев мог «расстреливать» ворота с близкого расстояния, но в створ не попал.

Однако гости добились своего на 83-й минуте. Давидян навесил со стандарта и в штрафной Клещенко беспрепятственно точно пробил головой и снова вывел сине-голубых вперед. Отметим, это был первый угловой «Ротора» в матче и сразу результативный. До конца встречи «Ротор» потратил много сил, чтобы удержать победный счет - в итоге ему это удалось. Трудовая и очень важная победа волгоградского клуба на старте сезона - 2:1.

«Ротор» сегодня нанес два удара в створ — оба оказались голевыми. Возможно, по качеству это была не самая лучшая игра в исполнении подопечных Бояринцева, но главное, что есть три очка и удачное начало первенства. Во втором туре «Ротор» 26 июля на выезде сыграет с еще одним новичком лиги — «Челябинском».

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев