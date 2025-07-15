



Волгоградская спортсменка Дарья Антонова в Венгрии завоевала бронзовую медаль на прошедшем открытом юниорском Кубке Европы по дзюдо в возрастной категории до 21 года. По данным облспорткомитета, Антонова выиграла на турнире пять поединков.

На открытом Кубке Европы в местном Пакше выступили почти 500 участников из 38 стран пяти континентов. Дарья начала международные соревнования в весовой категории до 70 кг с победы над хорваткой Мартой Ворачек. Затем уроженка Ленинска Волгоградской области досрочно одолела главную фаворитку турнира Чарли Тибо из Канады. К сожалению, далее на пути Антоновой в четвертьфинале встала представительница Турции Эджем Байсуг. После единственного поражения на состязаниях Дарья отправилась в утешительную сетку. На этой стадии 20-летняя воспитанница Александра Евланова и студентка волгоградского училища олимпийского резерва уверенно победила оппоненток из Австрии и Германии.

В решающей схватке за бронзовую медаль Антоновой противостояла ее соотечественница Злата Супруненко. Дарья снова оказалась сильнее своей соперницы, в результате чего спортсменка из регионального ЦСП «Олимп» по итогам турнира поднялась на третью ступень пьедестала почета.

Таким образом, к завоеванным ранее медалям на Открытом Кубке Африки и командном чемпионате Европы Антонова добавила к себе в коллекцию бронзовую награду открытого юниорского Кубка Европы.

Отметим, уже в сентябре этого года в словацкой Братиславе пройдет первенство Европы, куда Дарья имеет хорошие шансы отправиться и побороться за очередную медаль на международном уровне.