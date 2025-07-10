Расследования

Подозреваемый в получении взятки волгоградский арбитр Головко отправлен под домашний арест

Расследования 10.07.2025 17:34
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10.07.2025 17:34



Задержанный футбольный арбитр Богдан Головко, представляющий Волгоград, отправлен под домашний арест. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сегодня, 10 июля, сообщила в своем телеграм-канале, что 33-летний судья получил полтора миллиона рублей от руководства московского «Торпедо» за обеспечение необходимого результата в заключительном матче сезона Первой лиги 24/25 с «КАМАЗом». 

Напомним, Головко 8 июля был задержан полицией по итогам его работы в поединке Первой лиги с участием «Торпедо» и «КАМАЗа». Матч завершился со счетом 1:1, а арбитр по ходу встречи допустил ключевую ошибку, не назначив пенальти в ворота московской команды. Благодаря этому результату столичный клуб вышел в РПЛ. В МВД России заявили, что судье передали деньги через посредника. 

- Предварительно установлено, что руководителями клуба через посредника главному судье матча переданы денежные средства в сумме 1,5 млн рублей за оказание противоправного влияния на результат данного спортивного соревнования. ​​​​​​​В жилищах главного арбитра матча и посредника проведены обыски, в результате которых изъяты средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Подозреваемые задержаны, им предъявлены обвинения в преступлении, предусмотренном статьей 184 УК РФ. В отношении спортивного судьи избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении второго фигуранта – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следователями Следственного департамента МВД России продолжается работа по установлению всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности, - сообщила Ирина Волк.

Отметим, сегодня, 10 июля, «Торпедо» было исключено из состава участников РПЛ сезона 2025/2026 за попытку организации договорных матчей.



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