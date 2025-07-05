От слов – к делу: Бочаров собрал совещание после визита Оксаны Лут





Губернатор Андрей Бочаров днем 5 июля провел рабочее совещание, на котором поднял вопросы экономического развития Волгоградской области и реализации в регионе новых инвестиционных проектов.

Напомним, что накануне, 4 июля, глава Волгоградской области совместно с министром сельского хозяйства Оксаной Лут принял участие в деловой программе выставки достижений АПК «Всероссийский день поля – 2025». Глава Минсельхоза в рамках рабочего визита также ознакомилась с результатами уже завершенных в регионе проектов в сфере АПК, в том числе с работой уникального для страны предприятия по глубокой переработке зерна кукурузы «НьюБио», крупного современного молочного комплекса СП «Донское».

Министр высоко оценила и перспективы создания и развития в регионе селекционно-семеноводческого центра на базе профессионального рассадного комплекса «Росток».

– Если всеми базовыми культурами бизнес уже занялся, то здесь нишевая история, на которую мало обращали внимания, – подчеркивала Лут на площадке «Ростка». – Сейчас у нас есть идейные вдохновители, люди, которые готовы этим заниматься, есть научные институты и вузы. Мы уверены, что в ближайшем будущем «Росток» сможет построить новый селекционно-семеноводческий центр с фитотронами, с лабораторией, чтобы производить отечественный селекционный материал и высевать его на территории нашей страны.

Напомним, что по итогам ПМЭФ-2025 Андрей Бочаров поставил ряд задач, в том числе по разработке и принятию дополнительных мер поддержки инвесторов.