Гидрометцентр предупредил волгоградцев о втором за неделю снегопаде





В Волгоградской области в ближайшие двое суток ожидается резкое ухудшение погодных условий. По информации Гидрометцентра, региону предстоит пережить усиление ветра, сильный снег, обледенение и туман. Из-за разгула стихии метеорологи объявили жёлтый уровень опасности.

Сильный снегопад по прогнозу должен начаться 8 февраля в 9:00. Заваливать мокрым снегом регион будет вплоть до полуночи 9 февраля. С 16:00 8 февраля также ожидается усиление ветра до 15-18 м/с. Успокоится он лишь 21:00 9 февраля. Вплоть до 18:00 8 февраля синоптики продлили угрозу из-за ухудшения видимости во время туманов и образования гололёдно-изморозевых отложений.

По данным МЧС России, в северных и центральных районах Волгоградской области высоки риски нарушения работы сетей электроснабжения. Ожидаются спасателями и возможное нарушение транспортного сообщения по федеральным трассам. В зоне риска четыре участка дороги Р-22 «Каспий» на территории Михайловского района, а также четыре участка дороги Р-228 «Сызрань, Саратов и Волгоград» на территории Дубовского и Камышинского районов.

Фото из архива ИА «Высота 102»