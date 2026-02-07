Главное

12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

 В ГД предложили ввести «адаптивный режим труда» для работников-интеллектуалов
В Государственную думу внесли законопроект, предусматривающий «адаптивный режим» вместо больничного для сотрудников организаций. Как сообщает ИА «СарИнформ», разработчики инициативы предлагают сохранять зарплату за россиянами, временно по состоянию здоровья не...
Федеральные новости
 Поддержка участников СВО остается приоритетной в повестке Госдумы
Поддержка участников специальной военной операции и их родственников остается приоритетной в повестке Госдумы. Об этом высказался председатель парламента Вячеслав Володин.  – Поддержка участников СВО и их близких остается ключевым...
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о втором за неделю снегопаде

Общество 07.02.2026 21:22
В Волгоградской области в ближайшие двое суток ожидается резкое ухудшение погодных условий. По информации Гидрометцентра, региону предстоит пережить усиление ветра, сильный снег, обледенение и туман. Из-за разгула стихии метеорологи объявили жёлтый уровень опасности.

Сильный снегопад по прогнозу должен начаться 8 февраля в 9:00. Заваливать мокрым снегом регион будет вплоть до полуночи 9 февраля. С 16:00 8 февраля также ожидается усиление ветра до 15-18 м/с. Успокоится он лишь 21:00 9 февраля. Вплоть до 18:00 8 февраля синоптики продлили угрозу из-за ухудшения видимости во время туманов и образования гололёдно-изморозевых отложений.

По данным МЧС России, в северных и центральных районах Волгоградской области высоки риски нарушения работы сетей электроснабжения. Ожидаются спасателями и возможное нарушение транспортного сообщения по федеральным трассам. В зоне риска четыре участка дороги Р-22 «Каспий» на территории Михайловского района, а также четыре участка дороги Р-228 «Сызрань, Саратов и Волгоград» на территории Дубовского и Камышинского районов.

Фото из архива ИА «Высота 102»

