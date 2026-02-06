Вторую неделю коммунальные службы в селе Червленое Волгоградской области пытаются вернуть тепло в социальные объекты после устранения аварии на местной котельной. Пока она не работала, системы отопления в детском саду и врачебной амбулатории разморозились и вышли из строя. Тепло в школу, которая также запитана от котельной, удалось подать еще в начале недели.

- Детский сад и врачебная амбулатория у нас уже две недели не работают. Школьники были на дистанте, но отопление в школе дали несколько дней назад, - сообщили ИА «Высота 102» в администрации Червлёновского сельского поселения. – Терапевт временно принимает пациентов на железнодорожной станции. Детский врач принимает в поселке Нариман - это 20 км от нас. Это, конечно, далековато, но это временно, пока не починят.

В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что врачебная амбулатория в селе Червленое Светлоярского района в настоящее время не работает по причинам, которые не зависят от учреждения.

- Пациенты получают необходимую медицинскую помощь в расположенных поблизости медицинских организациях. Экстренная медицинская помощь населению оказывается своевременно и в полном объеме. После восстановления теплоснабжения в здании амбулаторный прием возобновится в штатном режиме, - прокомментировали ситуацию в облздраве.





Сложнее всего приходится семьям с маленькими детьми. Ближайший детский сад также находится в поселке Нариман, но возить туда малышей родители не могут.

- Это 20 км туда и обратно, каждый день. Нам предложили возить туда детей самим, но это нереально. Пристраиваем детей туда, куда можем. У кого-то бабушки помогают, кто-то сам на удаленке. А если и такой возможности нет, то даже отпуск оформляют. Есть и такое, - рассказали информагентству местные жители.

В администрации Светлоярского района Волгоградской области, на балансе которой находится автономная котельная в селе Червленое, сообщили, что проблема возникла из-за выхода из строя иностранного оборудования.

- Вышло из строя насосное оборудование, а оно итальянское. Такое сейчас не купишь. Искали аналоги. Работали круглосуточно, но нашли выход из положения. Не буду говорить какой, но нашли. Котельную запустили. Слава Богу, что школа не перемерзла, - сообщил ИА «Высота 102» начальник отдела жилищно-коммунального и дорожного хозяйства районной администрации Дмитрий Леонов.

По его словам, ситуация с врачебной амбулаторией и детским садом сложнее. Здесь возникли проблемы с внутренним оборудованием систем отопления.

Запустить тепло в этих социальных объектах планируют в выходные или максимум в начале следующей неделе.

Напомним, что серьезные поломки на дорогостоящем оборудовании в котельной в селе Червленое были еще и до введения санкций. Осенью 2021 года из-за выхода из строя котла в блочно-модульной котельной, которая отапливает три социальных объекта, в детском саду температура составляла всего 8 градусов тепла. Тогда детсад отогревали маслеными обогревателями, пока местные власти решали проблему с заменой итальянского котла.

