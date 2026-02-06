Главное

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

 В ГД предложили ввести «адаптивный режим труда» для работников-интеллектуалов
В Государственную думу внесли законопроект, предусматривающий «адаптивный режим» вместо больничного для сотрудников организаций. Как сообщает ИА «СарИнформ», разработчики инициативы предлагают сохранять зарплату за россиянами, временно по состоянию здоровья не...
 Поддержка участников СВО остается приоритетной в повестке Госдумы
Поддержка участников специальной военной операции и их родственников остается приоритетной в повестке Госдумы. Об этом высказался председатель парламента Вячеслав Володин.  – Поддержка участников СВО и их близких остается ключевым...
«Разморозились детсад и амбулатория»: в селе под Волгоградом пытаются вернуть тепло в соцобъекты

Вторую неделю коммунальные службы в селе Червленое Волгоградской области пытаются вернуть тепло в социальные объекты после устранения аварии на местной котельной. Пока она не работала, системы отопления в детском саду и врачебной амбулатории разморозились и вышли из строя. Тепло в школу, которая также запитана от котельной, удалось подать еще в начале недели.

- Детский сад и врачебная амбулатория у нас уже две недели не работают. Школьники были на дистанте, но отопление в школе дали несколько дней назад, - сообщили ИА «Высота 102» в администрации Червлёновского сельского поселения. – Терапевт временно принимает пациентов на железнодорожной станции. Детский врач принимает в поселке Нариман - это 20 км от нас. Это, конечно, далековато, но это временно, пока не починят.

В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что врачебная амбулатория в селе Червленое Светлоярского района в настоящее время не работает по причинам, которые не зависят от учреждения.

- Пациенты получают необходимую медицинскую помощь в расположенных поблизости медицинских организациях. Экстренная медицинская помощь населению оказывается своевременно и в полном объеме. После восстановления теплоснабжения в здании амбулаторный прием возобновится в штатном режиме, - прокомментировали ситуацию в облздраве.


Сложнее всего приходится семьям с маленькими детьми. Ближайший детский сад также находится в поселке Нариман, но возить туда малышей родители не могут.

- Это 20 км туда и обратно, каждый день. Нам предложили возить туда детей самим, но это нереально. Пристраиваем детей туда, куда можем. У кого-то бабушки помогают, кто-то сам на удаленке. А если и такой возможности нет, то даже отпуск оформляют. Есть и такое, - рассказали информагентству местные жители.

В администрации Светлоярского района Волгоградской области, на балансе которой находится автономная котельная в селе Червленое, сообщили, что проблема возникла из-за выхода из строя иностранного оборудования.

- Вышло из строя насосное оборудование, а оно итальянское. Такое сейчас не купишь. Искали аналоги. Работали круглосуточно, но нашли выход из положения. Не буду говорить какой, но нашли. Котельную запустили. Слава Богу, что школа не перемерзла, - сообщил ИА «Высота 102» начальник отдела жилищно-коммунального и дорожного хозяйства районной администрации Дмитрий Леонов.

По его словам, ситуация с врачебной амбулаторией и детским садом сложнее. Здесь возникли проблемы с внутренним оборудованием систем отопления.

Запустить тепло в этих социальных объектах планируют в выходные или максимум в начале следующей неделе.   

Напомним, что серьезные поломки на дорогостоящем оборудовании в котельной в селе Червленое были еще и до введения санкций. Осенью 2021 года из-за выхода из строя котла в блочно-модульной котельной, которая отапливает три социальных объекта, в детском саду температура составляла всего 8 градусов тепла. Тогда детсад отогревали маслеными обогревателями, пока местные власти решали проблему с заменой итальянского котла. 

Фото читателей / архив V102.RU

Коллаж V102.RU

