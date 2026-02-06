



Росстат опубликовал новые данные о средней зарплате в Волгоградской области. В ноябре 2025 года этот показатель составил почти 67 тысяч рублей – 66 тысячи 995 рублей. При этом в октябре прошлого года средняя зарплата была выше – 67254 рублей. Снижение составило 259 рублей.

За период с января по ноябрь 2025 года размер средней зарплаты в регионе составил 66505 рублей. Среди субъектов ЮФО больше всего в ноябре получали работники Краснодарского края – 75178 рублей. В Ростовской области средняя зарплата составляла 71764 рубля, а в Астраханской области – 66975 рублей. Самый низкий показатель зафиксирован в Калмыкии – 54597 рублей.





