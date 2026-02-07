



В Котово Волгоградской области устранили крупную аварию, обесточившую весь город. Как ранее сообщала редакция, неполадки произошли на магистральной ЛЭП 110 кВт вечером 6 февраля. По информации очевидцев, неполадкам предшествовали скачки напряжения, из-за которых массово переставало работать электрооборудование.

Авария произошла на фоне 18-градусных морозов. Вместе с рядовыми потребителями электроэнергии лишились и объекты социальной инфраструктуры, а также котельные. Последние вынуждены были приостановить свою работу.

После устранения последствий аварии власти сообщили о начале перезапуска объектов теплогенерации.

- Специалисты оперативно устранили технологическое нарушение. Электроснабжение потребителей осуществляется в полном объеме. На данный момент производится поэтапный запуск котельных, — сообщается на Едином портале ЖКХ города Котово.

