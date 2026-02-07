



В Красноармейском районе Волгограда получила развитие жилищно-коммунальная драма, разворачивающаяся в многоквартирном жилом доме №29 на ул. Бахтурова. От аварийного здания, где с осени 2025 года жители жалуются на бесконечные порывы труб, затопленный подвал, проблемы с отоплением и электроснабжением, отказалась обслуживающая организация.





- После внимания СК и прокуратуры, организация, которая нас обслуживала, отказалась выполнять свои обязанности. Так и не был даже завершён обещанный ремонт коммуникаций отопления в подвале. Мы как тонули в кипящем болоте, так и продолжаем тонуть. Так ещё и стояки постоянно рвутся уже в новых местах. С каждым днём, часом, минутой становится всё хуже и ужаснее. На текущий момент в доме уже нет горячей воды, батареи еле тёплые, сырость. И никому не пожалуешься. В УК нам заявили, чтобы мы им больше не звонили, — рассказала журналистам одна из местных жительниц.

При этом другие опрошенные собственником компании от обслуживания аварийного здания отказываются, а интенсивность аварий в доме только нарастает.

- Буквально сегодня, 7 февраля, у нас на чердаке прорвало трубы. Затопило четыре квартиры. В 1-й вода хлещет с потолка на пол. В 4-й внутри стен стоит пугающий шум. Судя по всему, вода стекает внутри перекрытий. Мы боимся, что это приведёт к их разрушению. В 11-й потоп во всех комнатах. Потолок рушится огромными кусками прямо на пол и личные вещи. Аналогичная картина и в 17-й квартире, — продолжила волгоградка.

По данным собственницы, ранее ещё более масштабный потоп дому пришлось пережить 1 января 2025 года. Тогда вместо празднований, жильцы были вынуждены под бой курантов спасать бытовую технику и пытаться хоть немного собрать воду из текущих на чердаке труб.

При этом, помимо новых аварий, дом испытывают на прочность и хронические проблемы.





- У нас подвал как был осенью затоплен, так он и затоплен по сей день. Парит очень сильно. Лично я живу на первом этаже, и пар прямиком идёт в мою комнату. У нас во всём доме перекрытия межэтажные деревянные. Лишь на первом этаже лежат бетонные плиты. Но и они не спасают от пара. Всё дело в том, что бетон разрушен. Если поднять пол, то можно увидеть сквозные дыры. Через них и проходит пар. В результате у нас все стены в грибке. Он буквально съедает остатки перекрытий, а мы ведь здесь живём и также вынуждены этим всем дышать, — добавила собственница.





Как ранее сообщала редакция, происходящем в доме заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин. По словам жильцов дома, по факту сложившейся в МКД ситуации расследуется уголовное дело, а все собственники признаны по нему потерпевшими.

После внимания правоохранительных органов об обязанности расселить аварийный дом вспомнили и в администрации Волгограда. Муниципалитет пообещал предоставить квартиры жильцам до конца 2026 года. Однако собственники боятся, что до этого счастливого момента они могут элементарно не дожить.

