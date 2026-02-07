Главное

12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото

Актуально

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

Федеральные новости

Федеральные новости
 В ГД предложили ввести «адаптивный режим труда» для работников-интеллектуалов
В Государственную думу внесли законопроект, предусматривающий «адаптивный режим» вместо больничного для сотрудников организаций. Как сообщает ИА «СарИнформ», разработчики инициативы предлагают сохранять зарплату за россиянами, временно по состоянию здоровья не...
Федеральные новости
 Поддержка участников СВО остается приоритетной в повестке Госдумы
Поддержка участников специальной военной операции и их родственников остается приоритетной в повестке Госдумы. Об этом высказался председатель парламента Вячеслав Володин.  – Поддержка участников СВО и их близких остается ключевым...
Общество

В Волгограде Росавиация сняла запрет на приём и отправку авиарейсов

Общество 07.02.2026 08:32
0
07.02.2026 08:32


Утром 7 февраля Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Волгограда. Воздушная гавань начала приходить в себя после восьмичасового запрета на приём и отправку самолётов.

- В Волгограде сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они вводили для обеспечения безопасности полетов, — подчеркнули в федеральном агентстве.

Отметим, запрет на использование воздушного пространства региона гражданскими самолётами был объявлен 7 февраля в 00:04. За 40 минут до этого РСЧС ввела на территории Волгоградской области опасность по БПЛА.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
07.02.2026 09:29
Общество 07.02.2026 09:29
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2026 08:32
Общество 07.02.2026 08:32
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2026 08:06
Общество 07.02.2026 08:06
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2026 07:25
Общество 07.02.2026 07:25
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2026 06:39
Общество 07.02.2026 06:39
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2026 06:16
Общество 07.02.2026 06:16
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2026 05:40
Общество 07.02.2026 05:40
Комментарии

0
Далее
Общество
06.02.2026 21:32
Общество 06.02.2026 21:32
Комментарии

0
Далее
Общество
06.02.2026 20:49
Общество 06.02.2026 20:49
Комментарии

0
Далее
Общество
06.02.2026 19:54
Общество 06.02.2026 19:54
Комментарии

0
Далее
Общество
06.02.2026 19:36
Общество 06.02.2026 19:36
Комментарии

0
Далее
Общество
06.02.2026 19:00
Общество 06.02.2026 19:00
Комментарии

0
Далее
Общество
06.02.2026 18:10
Общество 06.02.2026 18:10
Комментарии

0
Далее
Общество
06.02.2026 15:23
Общество 06.02.2026 15:23
Комментарии

0
Далее
Общество
06.02.2026 15:19
Общество 06.02.2026 15:19
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:00
Под Волгоградом ликвидируют последствия ЧП с грузовым поездомСмотреть фотографии
09:29
В Волгограде экскурсоводы выходят из тени: госаттестацию прошли 142 специалистаСмотреть фотографии
09:21
Грузовой поезд сошел с рельсов под Волгоградом утром 7 февраляСмотреть фотографии
08:32
В Волгограде Росавиация сняла запрет на приём и отправку авиарейсовСмотреть фотографии
08:06
Цены на дрова вырастут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:25
Минобороны: над Волгоградом и областью за ночь уничтожены 45 БПЛАСмотреть фотографии
06:47
В Волгоградской области отменили семичасовую опасность по БПЛАСмотреть фотографии
06:39
В Волгограде на пять часов отложен прилёт авиарейса из Шарм-эль-ШейхаСмотреть фотографии
06:16
В Котово объявили о перезапуске котельных после аварии на электросетяхСмотреть фотографии
05:40
В Волгограде на фоне налёта БПЛА Росавиация приостановила работу аэропортаСмотреть фотографии
23:11
Котово погрузилось во мрак из-за аварии на сетяхСмотреть фотографии
21:57
«Кассы вылетают»: район Волгоградской области охватила световая свистопляскаСмотреть фотографии
21:32
«Разморозились детсад и амбулатория»: в селе под Волгоградом пытаются вернуть тепло в соцобъектыСмотреть фотографии
21:13
Росстат: средняя зарплата в Волгоградской области снизилась до 67 тысячСмотреть фотографии
20:22
Волгоградцам рассказали, когда цены на огурцы пойдут внизСмотреть фотографии
19:54
ФПК: поезда из Москвы в Волгоградскую область опаздывают на 1,5-2 часаСмотреть фотографии
19:36
В Волгограде планируют реконструкцию на трамвайных маршрутах №№3 и 4Смотреть фотографии
19:14
Облсуд утвердил приговоры преступному сообществу экс-депутатов Волгоградской гордумыСмотреть фотографии
19:00
Масленицу в Волгограде отменять не планируютСмотреть фотографии
18:38
МЧС опубликовало видео горящего дома на севере ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:30
В ГД предложили ввести «адаптивный режим труда» для работников-интеллектуаловСмотреть фотографии
18:10
ЦГМС: после 35-градусных морозов Волгоградскую область завалит мокрым снегомСмотреть фотографии
17:04
В Волгоградской области пенсионера осудят за кровавую резню на праздникеСмотреть фотографии
16:54
Ульяна Клюева уверенно выступила в СаратовеСмотреть фотографии
15:52
Чем интересно назначение Николаева спецпредставителем Бочарова: мнение экспертаСмотреть фотографии
15:23
Миниздрав утвердил минимальные баллы по ЕГЭ для поступления в ВолгГМУСмотреть фотографии
15:17
Под Волгоградом овощевод больше года держала работника на «голодном пайке»Смотреть фотографии
14:57
Волгоградские УК обяжут наладить контакт с жильцами в MAXСмотреть фотографии
14:12
Волгоградских депутатов и чиновников обяжут отчитаться о крупных сделках до 30 апреляСмотреть фотографии
14:04
В Волгограде банде москвичей грозит 10 лет за продажу фейковых БАДов пенсионерамСмотреть фотографии
 