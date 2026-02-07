В Волгограде Росавиация сняла запрет на приём и отправку авиарейсов





Утром 7 февраля Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Волгограда. Воздушная гавань начала приходить в себя после восьмичасового запрета на приём и отправку самолётов.

- В Волгограде сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они вводили для обеспечения безопасности полетов, — подчеркнули в федеральном агентстве.

Отметим, запрет на использование воздушного пространства региона гражданскими самолётами был объявлен 7 февраля в 00:04. За 40 минут до этого РСЧС ввела на территории Волгоградской области опасность по БПЛА.

Фото из архива ИА «Высота 102»