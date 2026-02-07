В Волгограде на пять часов отложен прилёт авиарейса из Шарм-эль-Шейха





7 февраля в Волгограде из-за введённых ограничений произошёл сбой в работе аэропорта. С пятичасовой задержкой в воздушную гавань прибудет рейс с туристами из Шарм-эль-Шейха.

Согласно электронному табло, рейс № UJ 731 авиакомпании AlMasria Universal Airlines должен был приземлиться в областном центре в 05:35, однако запрет на использование воздушного пространства Волгоградской области вынудил скорректировать эти планы. Прилёт отложен на пять часов до 10:40.

Соответственно, сдвигается и вылет самолёта в обратном направлении. Рейс № UJ 732 вместо 6:55 отправится из Волгограда в Шарм-эль-Шейх в 12:00.

Напомним, запрет Росавиации действует в регионе с полуночи. Перед этим РСЧС объявило о беспилотной опасности.

Фото из архива ИА «Высота 102»