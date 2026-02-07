



После серии максимально демократичных зим немногие волгоградцы верили в возвращение по-настоящему крепких морозов. Однако, как известно, погода – дама с весьма строптивым нравом, умеющая удивлять даже специалистов. Показав свою мощь, январь 2026-го вписал себя в историю и стал самым холодным за последние 12 лет. Подробнее – в материале ИА «Высота 102».

Накануне Крещения зима решила напомнить о своем статусе. После первой серии заморозков климатологи не исключали установления новых температурных максимумов. Впрочем, вернуться на свой пьедестал максимально эффектно у нынешнего сезона все же не вышло – крепкие морозы хотя и впечатлили отвыкших от них горожан, но не подвинули лидеров многолетней метеорологической статистики.

- В Центральной России январь претендовал на звание самого холодного января в 21 веке. Но в Волгограде погода рекордов не побила. Конечно, дни, когда нам пришлось изрядно померзнуть, надежно отпечатались в памяти, но климатологи обычно оперируют среднемесячными температурами – их сравнение дает объективную картину. Так, в Волгограде средняя температура января 2026 года составила -7,1 градуса. Первая половина месяца была очень умеренной в плане морозов. Настоящие холода пришли в регион только во второй половине месяца, в полном соответствии с народными приметами о «крещенских морозах». По данным наблюдений ХХ века, средняя температура января в наших краях равнялась -9,5 градусам. Но в XXI веке зимы стали существенно теплее – всего -5,2 градуса. Тем не менее, нынешний январь выбился из современной статистики, став самым холодным за последние 12 зим, - комментирует волгоградский географ Денис Солодовников.





Справедливости ради скажем, что люди среднего и старшего возрастов нынешнюю эйфорию с нотками истерии наверняка не разделят. Ведь в их времена холода, которые сегодня воспринимаются едва ли не как аномалия, были зимней обыденностью.

- Рекорды средних температур января принадлежат 2006 (-12,8) и 2008 (-10 градусов). А вообще в 21 веке лишь 6 январей были холоднее последнего, и все они пришлись на 2006-2014 годы. Так что о действительно морозной зимней погоде волгоградцы стали забывать. Что же касается единомоментно зафиксированной минимальной температуры, то в этом году она наблюдалась утром 27 января и составила -22,1 градуса (температура на метеостанциях измеряется в определенных стандартизированных условиях и несколько отличается от той, которую показывают бытовые термометры за окном). До рекорда январских морозов она очень далека – для Волгограда зимний минимум составляет -35 градусов, - комментирует заведующий кафедры географии и картографии ВолГУ.





Для горожан, которые буквально силой выводят себя на улицу в крепкий «минус» и лелеют надежду на скорую весну, есть хорошие новости. Даже две. Первая - весна действительно не за горами. Вторая - из-за обилия снега, засыпавшего не только Волгоградскую область, но и обрушившегося на Москву, в регионе ожидается полноценный разлив.

- В январе выпал 61 мм осадков, а это в полтора раза больше нормы. Рекорда, правда, тоже не случилось – для Волгограда он составляет 104 мм. Тем не менее, в середине зимы горожане наконец смогли полюбоваться чистым белым снегом, - заключает Денис Солодовников. - К сожалению, наши зимние осадки практически не влияют на половодье Волги. Едва ли не весь весенний сток формируется в верховьях волжского бассейна. Радостно, что в этом году там сложились прекрасные условия накопления влаги. В Москве этот январь стал самым снежным за последние 203 года, а, возможно, и за всю историю наблюдений (в прошлом приборы и методика измерений несколько отличались от современных, поэтому их не всегда можно точно сопоставить). В верхней части бассейна Волги накопились хорошие запасы снега, и процесс этот продолжается. А, значит, мы можем питать надежду на столь необходимое нам полноценное весеннее половодье.

На этой неделе в Волгоградской области повторился зимний «армаггедон». Синоптики предупреждали о том, что ночью в самых северных районах области температура воздуха могла снизиться до 28 градусов! Впрочем, уже на следующей неделе погода сделает долгожданную паузу и ослабит свою крепкую хватку.

Фото из архива V102.ru