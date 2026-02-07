Главное

12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

 В ГД предложили ввести «адаптивный режим труда» для работников-интеллектуалов
В Государственную думу внесли законопроект, предусматривающий «адаптивный режим» вместо больничного для сотрудников организаций. Как сообщает ИА «СарИнформ», разработчики инициативы предлагают сохранять зарплату за россиянами, временно по состоянию здоровья не...
Федеральные новости
 Поддержка участников СВО остается приоритетной в повестке Госдумы
Поддержка участников специальной военной операции и их родственников остается приоритетной в повестке Госдумы. Об этом высказался председатель парламента Вячеслав Володин.  – Поддержка участников СВО и их близких остается ключевым...
«Мы отвыкли от настоящих морозов» : середина зимы в Волгограде стала самой холодной за 12 лет

Общество 07.02.2026 18:07
07.02.2026 18:07


После серии максимально демократичных зим немногие волгоградцы верили в возвращение по-настоящему крепких морозов. Однако, как известно, погода – дама с весьма строптивым нравом, умеющая удивлять даже специалистов. Показав свою мощь, январь 2026-го вписал себя в историю и стал самым холодным за последние 12 лет. Подробнее – в материале ИА «Высота 102».

Накануне Крещения зима решила напомнить о своем статусе. После первой серии заморозков климатологи не исключали установления новых температурных максимумов. Впрочем, вернуться на свой пьедестал максимально эффектно у нынешнего сезона все же не вышло – крепкие морозы хотя и впечатлили отвыкших от них горожан, но не подвинули лидеров многолетней метеорологической статистики.

- В Центральной России январь претендовал на звание самого холодного января в 21 веке. Но в Волгограде погода рекордов не побила. Конечно, дни, когда нам пришлось изрядно померзнуть, надежно отпечатались в памяти, но климатологи обычно оперируют среднемесячными температурами – их сравнение дает объективную картину. Так, в Волгограде средняя температура января 2026 года составила -7,1 градуса. Первая половина месяца была очень умеренной в плане морозов. Настоящие холода пришли в регион только во второй половине месяца, в полном соответствии с народными приметами о «крещенских морозах». По данным наблюдений ХХ века, средняя температура января в наших краях равнялась -9,5 градусам. Но в XXI веке зимы стали существенно теплее – всего -5,2 градуса. Тем не менее, нынешний январь выбился из современной статистики, став самым холодным за последние 12 зим, - комментирует волгоградский географ Денис Солодовников.


Справедливости ради скажем, что люди среднего и старшего возрастов нынешнюю эйфорию с нотками истерии наверняка не разделят. Ведь в их времена холода, которые сегодня воспринимаются едва ли не как аномалия, были зимней обыденностью.

- Рекорды средних температур января принадлежат 2006 (-12,8) и 2008 (-10 градусов). А вообще в 21 веке лишь 6 январей были холоднее последнего, и все они пришлись на 2006-2014 годы. Так что о действительно морозной зимней погоде волгоградцы стали забывать. Что же касается единомоментно зафиксированной минимальной температуры, то в этом году она наблюдалась утром 27 января и составила -22,1 градуса (температура на метеостанциях измеряется в определенных стандартизированных условиях и несколько отличается от той, которую показывают бытовые термометры за окном). До рекорда январских морозов она очень далека – для Волгограда зимний минимум составляет -35 градусов, - комментирует заведующий кафедры географии и картографии ВолГУ.


Для горожан, которые буквально силой выводят себя на улицу в крепкий «минус» и лелеют надежду на скорую весну, есть хорошие новости. Даже две. Первая - весна действительно не за горами. Вторая - из-за обилия снега, засыпавшего не только Волгоградскую область, но и обрушившегося на Москву, в регионе ожидается полноценный разлив.

- В январе выпал 61 мм осадков, а это в полтора раза больше нормы. Рекорда, правда, тоже не случилось – для Волгограда он составляет 104 мм. Тем не менее, в середине зимы горожане наконец смогли полюбоваться чистым белым снегом, - заключает Денис Солодовников. - К сожалению, наши зимние осадки практически не влияют на половодье Волги. Едва ли не весь весенний сток формируется в верховьях волжского бассейна. Радостно, что в этом году там сложились прекрасные условия накопления влаги. В Москве этот январь стал самым снежным за последние 203 года, а, возможно, и за всю историю наблюдений (в прошлом приборы и методика измерений несколько отличались от современных, поэтому их не всегда можно точно сопоставить). В верхней части бассейна Волги накопились хорошие запасы снега, и процесс этот продолжается. А, значит, мы можем питать надежду на столь необходимое нам полноценное весеннее половодье.

На этой неделе в Волгоградской области повторился зимний «армаггедон». Синоптики предупреждали о том, что ночью в самых северных районах области температура воздуха могла снизиться до 28 градусов! Впрочем, уже на следующей неделе погода сделает долгожданную паузу и ослабит свою крепкую хватку.

Фото из архива V102.ru

