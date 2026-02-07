



В Волгоградской области Госжилнадзор подвёл промежуточные итоги мониторинга работы управляющих компаний по устранению последствий недавнего снегопада. По данным надзорного органа, за первую неделю февраля совместно с местными властями инспекторы обследовали более 900 придомовых территорий. В каждом пятом осмотренном дворе уборка или не была произведена вовсе, или работы выполнены некачественно.

- Обслуживающие организации обязаны своевременно убирать территории многоквартирных домов от наледи и осадков. Так, по результатам выездных мероприятий на более чем 200 придомовых территориях выявлены нарушения — ответственные за данные участки управляющие организации ждёт административная ответственность, - подчеркнули специалисты.

Отметим, во время осадков уборка осуществляется непрерывно, а после завершения непогоды, по нормативу, УК обязана навести порядок на вверенной территории в течение 6–12 часов. При этом обработка скользких участков должна производится в течение 1,5-3 часов. Ранее задачу проверить отчёты обслуживающих организаций о ликвидации последствий непогоды потребовал от чиновников губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Фото из архива Зубарева Вячеслава