12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

 В ГД предложили ввести «адаптивный режим труда» для работников-интеллектуалов
В Государственную думу внесли законопроект, предусматривающий «адаптивный режим» вместо больничного для сотрудников организаций. Как сообщает ИА «СарИнформ», разработчики инициативы предлагают сохранять зарплату за россиянами, временно по состоянию здоровья не...
 Поддержка участников СВО остается приоритетной в повестке Госдумы
Поддержка участников специальной военной операции и их родственников остается приоритетной в повестке Госдумы. Об этом высказался председатель парламента Вячеслав Володин.  – Поддержка участников СВО и их близких остается ключевым...
В ГД предложили ввести «адаптивный режим труда» для работников-интеллектуалов

В Государственную думу внесли законопроект, предусматривающий «адаптивный режим» вместо больничного для сотрудников организаций. Как сообщает ИА «СарИнформ», разработчики инициативы предлагают сохранять зарплату за россиянами, временно по состоянию здоровья не выходящими на работу и продолжающими выполнять обязанности из дома. 

– Сейчас в России если работник заболевает и выходит на больничный, он официально признается временно нетрудоспособным. Теперь же предлагается ввести «временный адаптивный режим труда». Он будет применяться по соглашению работодателя и сотрудника, если последний заболевает, но при этом может исполнять часть обязанностей. В таком случае больничный лист не оформляется, а за сотрудником сохраняется средний заработок. Заключение, может ли человек работать на «адаптивном режиме», будут давать врачи, – передает саратовское издание. 

Примечательно, что на основании заявления предлагаемый депутатами ГД «адаптивный режим» может устанавливаться на весь период нетрудоспособности или на часть этого периода. 

Положительный эффект от этой инициативы ожидают в секторах экономики с высокой долей интеллектуального труда – IT, консалтинге, финансовом секторе.

Закон вступит в силу с 2027 года, если будет одобрен Госдумой и подписан главой государства. 

19:14
Облсуд утвердил приговоры преступному сообществу экс-депутатов Волгоградской гордумы
19:00
Масленицу в Волгограде отменять не планируют
18:38
МЧС опубликовало видео горящего дома на севере Волгограда
18:30
В ГД предложили ввести «адаптивный режим труда» для работников-интеллектуалов
18:10
ЦГМС: после 35-градусных морозов Волгоградскую область завалит мокрым снегом
17:04
В Волгоградской области пенсионера осудят за кровавую резню на празднике
16:54
Ульяна Клюева уверенно выступила в Саратове
15:52
Чем интересно назначение Николаева спецпредставителем Бочарова: мнение эксперта
15:23
Миниздрав утвердил минимальные баллы по ЕГЭ для поступления в ВолгГМУ
15:17
Под Волгоградом овощевод больше года держала работника на «голодном пайке»
14:57
Волгоградские УК обяжут наладить контакт с жильцами в MAX
14:12
Волгоградских депутатов и чиновников обяжут отчитаться о крупных сделках до 30 апреля
14:04
В Волгограде банде москвичей грозит 10 лет за продажу фейковых БАДов пенсионерам
13:18
Арестованных в Москве волгоградских чиновников объединил один секрет
13:00
Облкомприроды задолжал за обводнение поймы 20 млн
12:50
Волжанин в балаклаве устроил спектакль для похищения пиццы
12:14
Волгоградцы остались без сокращенных предпраздничных дней
11:53
В Волгоградской области пособие на ребенка выросло до 83 тыс. рублей
11:35
Двое мужчин погибли в пожарах в Волгоградской области
11:09
Под Волгоградом в природном парке спасают рыбу в обледеневших озёрах
10:48
Погибшего на СВО санитара Александра Андреева похоронили в Волгоградской области
10:17
«Спасибо за жизнь»: молодые специалисты ЕвроХим-ВолгаКалия встретились с участниками Сталинградской битвы, а на предприятии прошел митинг
10:14
Бочаров назначил своего спецпредставителя по ТЭК
10:06
Суд в Краснодаре оставил в силе приговор за фекальный потоп в городе Волгоградской области
09:58
В Волжском врачи спасают выпавшую из окна девушку
09:06
Юбилейный гала-матч соберёт волгоградских олимпийских чемпионок
08:42
Под Тамбовом после ЧП восстановили движение поездов
08:28
Председатель «Динамо» Анатолий Гулевский отмечает День рождения 6 февраля
08:20
Борьба до последнего прыжка – Ульяна Клюева завоевала серебро
07:47
Минобороны России за ночь сбило 38 украинских БПЛА
 