



В Государственную думу внесли законопроект, предусматривающий «адаптивный режим» вместо больничного для сотрудников организаций. Как сообщает ИА «СарИнформ», разработчики инициативы предлагают сохранять зарплату за россиянами, временно по состоянию здоровья не выходящими на работу и продолжающими выполнять обязанности из дома.

– Сейчас в России если работник заболевает и выходит на больничный, он официально признается временно нетрудоспособным. Теперь же предлагается ввести «временный адаптивный режим труда». Он будет применяться по соглашению работодателя и сотрудника, если последний заболевает, но при этом может исполнять часть обязанностей. В таком случае больничный лист не оформляется, а за сотрудником сохраняется средний заработок. Заключение, может ли человек работать на «адаптивном режиме», будут давать врачи, – передает саратовское издание.

Примечательно, что на основании заявления предлагаемый депутатами ГД «адаптивный режим» может устанавливаться на весь период нетрудоспособности или на часть этого периода.

Положительный эффект от этой инициативы ожидают в секторах экономики с высокой долей интеллектуального труда – IT, консалтинге, финансовом секторе.

Закон вступит в силу с 2027 года, если будет одобрен Госдумой и подписан главой государства.