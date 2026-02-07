«Спартак‑Волгоград» удержал победу во втором матче





В втором матче 15‑го тура чемпионата России по водному поло игра сложилась по другому сценарию. Поначалу сложилось полное впечатление, будто второй матч стал естественным продолжением первого.

Волгоградки демонстрировали уверенную, слаженную игру: надёжно контролировали ситуацию на площадке и проявляли исключительную внимательность в обороне. Когда скромное преимущество, наметившееся в начале встречи, переросло в ощутимый перевес во втором периоде, у болельщиков появилась твёрдая уверенность: сегодня счёт станет ещё более внушительным. Однако именно в этот момент «Спартак» допустил роковую ошибку — девушки слегка расслабились, невольно отдав инициативу соперницам. Первый тревожный сигнал прозвучал в третьей четверти: напряжённая борьба завершилась ничейным результатом – 1:1.

А в заключительном периоде на авансцену вышли спортсменки из Рузы. Их яркая, вдохновенная игра перевернула ход матча. Волгоградки, увы, не сумели вовремя отреагировать на изменения в игре: ни своевременные замены, ни взятые тайм‑ауты уже не могли вернуть игру в привычное русло. Лишь финальная сирена остановила победный порыв гостей – 8:6.

У «Спартака» теперь 21 очко и команда может нарабатывать игровые связи, изучать соперников, готовиться к будущим играм четвертьфинала.

Матч № 2

«Спартак-Волгоград» – «Штурм 2002» (Руза) – 8:6 (1:0, 5:1, 1:1, 1:4).

7 февраля. Волгоград. Бассейн ГАУ ДО ВО «СШОР по водным видам спорта «Спартак-Волгоград».

Судьи: Елена Чеботова, Эдуард Васенин.

«Спартак-Волгоград»: Павлова (Юссеф) – Громова, Федотова (1), Бронникова (4), Кириленко, Сидорок (1) – Воронкова, Сабурова, Капитонова, Зеленова, Суханова, Стерликова (1), Кожевникова (1).

«Штурм 2002»: Усолкина (Горшкова) – Фоменко, Хайруллина (1), Писарькова, Говоркова (2), Ахмедова И. (2), Ахмедова А. (1) – Тонких, Чистова, Литвинова, Чернышева, Колдина, Горшкова. Удаления: 4 - 6.

Текст: Александр Веселовский

Фото: Федерация водных видов спорта России